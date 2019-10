– Tak naprawdę to jest nowy spożywczy byt, ponieważ konsystencją przypomina trochę wodorosty i nie ma smaku kurczaka, ale wrzucaliśmy tam tylko komórki mięśniowe. A mięso to również komórki tłuszczowe i inne fragmenty tkanek, też hemoglobina, która pochodzi z krwi. To wszystko nadaje smak mięsu – wyjaśnił.

Kiedy ta technologia wejdzie na rynek i będzie można kupić „mięso bez mięsa”?

Źródło: Agencja X-News