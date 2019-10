Chrom został odkryty w 1797 roku przez Louisa Vaquelina i jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ma wpływ na metabolizowanie glukozy i utrzymanie go na prawidłowym poziomie. Dzięki temu pomaga hamować apetyt na słodycze. Wspomaga także przemianę tłuszczów i węglowodanów. Gdzie go znaleźć i czy istnieją przeciwwskazania do jego dodatkowej suplementacji?

Źródło: Agencja X-News