– Insulinooporności nie nazywamy chorobą, lecz zaburzeniem metabolicznym. Powinno ono jednak być pod kontrolą, bo może prowadzić do rozwoju innych chorób. - W insulinooporności występuje obniżona wrażliwość tkanek na działanie insuliny. Receptory insulinowe obecne w większości komórek organizmu. Największa ich ilość występuje jednak na powierzchni komórek tłuszczowych, komórek wątroby i mięśni poprzecznie prążkowanych – mówi Klaudia Ruszkowska, dietetyczka Centrum Medycznego Damiana i ekspertka cateringu dietetycznego MediDieta, który oferuje m.in. dietę insulinową. - Nadmierna praca trzustki osłabia ten organ, a wysokie stężenie insuliny osłabia lub nawet uniemożliwia działanie glukagonu. Jest to hormon, który bierze udział w procesie spalania zapasów energii. Prowadzi to do odkładania się tkanki tłuszczowej, co skutkuje nadwagą, a nawet otyłością – dodaje dietetyk.

- Wytwarzanie przez trzustkę insuliny w większych ilościach powyżej rzeczywistego zapotrzebowania organizmu, może doprowadzić do komplikacji zdrowotnych. Zagrożony jest głównie układ sercowo-naczyniowy. W insulinooporności poziom insuliny we krwi jest najczęściej podwyższony, ale jej wartość może również mieścić się w zakresie prawidłowym. Oznacza to, że osobę z prawidłowym wynikiem insuliny na czczo może dotykać insulinooporność. Dlatego badanie diagnostyczne polega na oznaczeniu stężenia glukozy oraz insuliny we krwi na czczo oraz przeprowadzeniu testu obciążenia glukozą. Pacjentowi podaje się glukozę, a następnie sprawdza, jak reaguje na nią organizm – badane jest m.in. wydzielanie insuliny, szybkość regulacji poziomu glukozy we krwi oraz tempo jej wchłaniania do tkanek.

Objawy, które powinny zaniepokoić

U wielu osób insulinooporność rozwija się przez długi czas w ukryciu. Z kolei objawy związane z nią nie są charakterystyczne i łatwo je przypisać przepracowaniu, jesiennej pogodzie czy problemom osobistym. Chodzi o ciągłe zmęczenie lub senność, brak energii, rozdrażnienie, kłopoty z utrzymaniem prawidłowej masy ciała lub szybkie przytycie. Osoby zmagające się z insulinoopornością skarżą się też na zwiększony apetyt, a nawet napady wilczego głodu. Panuje przekonanie, że insulinooporność w ostatnim czasie dotyka częściej kobiet. Jednak mężczyźni również są zagrożeni – czynnikiem ryzyka jest większa skłonność do odkładania tkanki tłuszczowej na brzuchu.

– Na pewno powinniśmy zwrócić uwagę na to, co dzieje się w obszarze naszego żywienia i masy ciała. Zwiększanie się naszej tkanki tłuszczowej, zwłaszcza na brzuchu, poczucie, że tracimy kontrolę nad tym, co i kiedy jemy – wskazuje Klaudia Ruszkowska dietetyk Centrum Medycznego Damiana i ekspert MediDiety. – W połączeniu z przeciągającymi się objawami psychosomatycznymi jak zmęczenie to silna wskazówka do zrobienia badań pod kątem insulinooporności. Jej wczesne wykrycie pozwoli nam skuteczniej walczyć z niepożądanymi objawami i zapobiegnie kolejnym komplikacjom zdrowotnym – dodaje dietetyk.

Po zdiagnozowaniu insulinooporności

Leczenie insulinooporności zaczyna się od analizy zachowań żywieniowych i stylu życia, choć w części wypadków wskazana jest też farmakoterapia. Może się też okazać, że nadmierna produkcja insuliny jest powodowana już przyjmowanymi lekami lub rozregulowanym poziomem hormonów.

W dużej części przypadków to jednak nieprawidłowa dieta przyczynia się do nadmiernej produkcji insuliny. Produkty zawierające w swym składzie cukry, jak napoje słodzone, słodycze i wyroby cukiernicze oraz alkohol, nasilają insulinooporność. Czynnikiem ryzyka jest też nadwaga. U osób z nadwagą uwalniane są do krwi wolne kwasy tłuszczowe (WKT), które organizm wykorzystuje jako źródło energii, zamiast glukozy. W wyniku tego procesu rośnie stężenie cukru we krwi. W efekcie mamy do czynienia z błędnym kołem – przy nadmiarze cukru w organizmie trzustka zwiększa wydzielanie insuliny. Regularna, niezbyt męcząca aktywność fizyczna, oprócz pomocy w utrzymaniu prawidłowej wagi ma też tę zaletę, że zmusza mięsnie do pobierania i spalania glukozy, co prowadzi do obniżenia stężenia cukru we krwi.

Zwróć uwagę na produkty w diecie

– Cukier jest dziś ukryty w wielu produktach spożywczych, nawet tam, gdzie się go nie spodziewamy – zwraca uwagę Klaudia Ruszkowska. – Na etykietach występuje on pod różnymi nazwami jako glukoza, fruktoza, sacharoza, dekstroza, laktoza, syrop glukozowo-fruktozowy, maltodekstryna. To tylko niektóre z nich. Cukier zawierają też miód, produkty do słodzenia jak melasa, syrop klonowy czy daktylowy, cukier trzcinowy. Cukier pod różnymi postaciami znajdziemy w gotowych produktach, owsiankach i jaglankach, jogurtach owocowych, w ketchupie, gotowych sosach, nawet w pieczywie, wędlinach i zupkach w proszku. Dlatego im prostsze składy tego co jemy, tym lepiej. Wiele rzeczy możemy wykonać sami zamiast korzystać z gotowych produktów, daje to nam większą kontrolę nad składem posiłków – dodaje ekspertka.

Oprócz wykluczenia niektórych produktów i składników, należy włączyć do diety inne. O czym pamiętać?