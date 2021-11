Na łamach „Nature Biomedical Engineering” badacze z Yale University opisali potencjalny lek, który ich może odmienić leczenie cukrzycy typu I. Działa podwójnie - zawiera insulinę i jednocześnie cofa niszczące trzustkę zaburzenia immunologiczne.

Reklama

Co więcej przyjmuje się go doustnie, co umożliwia łatwe przestrzeganie planu terapii.

- To, co najbardziej nas ekscytuje, to podwójne podejście. Lek pozwala uzyskać normalny metabolizm oraz w długiej perspektywie korygować problemy immunologiczne - mówi twórca wynalazku, prof. Tarek Fahmy.

Lek składa się z nanonośnika i ukrytej w nim insuliny. Jednak sam nośnik także wywołuje terapeutyczne efekty. - To łączone podejście sprawia, że taki system umożliwia nową obiecującą terapię różnych chorób autoimmunologicznych - wyjaśnia badacz.

Jedną z głównych przeszkód na drodze do stworzenia doustnego leku przeciw cukrzycy był układ trawienny, który rozkładał insulinę.

Nanonośnik jednak ją chroni, transportuje do trzustki i dopiero na miejscu uwalnia.

Składa się przy tym z połączonych w łańcuchy cząsteczek kwasu ursodeoksycholowego (rodzaj kwasu żółciowego). Wolne cząsteczki tego kwasu stosowano już w terapii kamieni w woreczku żółciowym i w wątrobie. Połączenie jego cząsteczek w dłuższe polimery sprawiło, że lepiej wiąże się z docelowymi receptorami w trzustce.

Reklama

W testach na myszach cząstki tego kwasu oprócz dostarczania insuliny hamowały uszkadzające narząd zapalenia i przywracały jego metabolizm.

- Terapia leczy więc chorobę, a jednocześnie zapewnia odpowiedni poziom insuliny - podkreśla prof. Fahmy.

Badacz założył już biotechnologiczną firmę, która ma zajmować się nowym systemem.

- Potencjał dla leczenia cukrzycy i innych chorób jest ogromny. Jestem pełen nadziei, że to technologiczne osiągnięcie doprowadzi do szybkiego powstania odpowiednich rozwiązań obecnie trudnych problemów autoimmunologicznych, raka, alergii i infekcji - twierdzi.