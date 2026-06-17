Cicha epidemia nadciśnienia. Problem dotyczy już 11 milionów Polaków

Specjaliści od lat podkreślają, że nadciśnienie działa jak tykająca bomba zegarowa. Przez wiele lat stopniowo uszkadza naczynia krwionośne, serce, mózg oraz nerki, nie powodując bólu ani innych sygnałów ostrzegawczych. W efekcie wielu pacjentów dowiaduje się o problemie dopiero wtedy, gdy dochodzi do poważnych powikłań, takich jak zawał serca czy udar mózgu. Choroby układu krążenia pozostają główną przyczyną zgonów w Polsce. Co istotne, problem coraz częściej dotyka osoby aktywne zawodowo, a nawet ludzi przed 40. rokiem życia. Współczesny styl życia, przewlekły stres, brak ruchu i niewystarczająca ilość snu sprawiają, że granica wieku pacjentów kardiologicznych stale się obniża.

Nadciśnienie i wysoki cholesterol - niebezpieczne połączenie

Nadciśnienie rzadko występuje jako jedyne schorzenie. Bardzo często towarzyszą mu inne zaburzenia metaboliczne, przede wszystkim podwyższony poziom cholesterolu. Szacuje się, że problem ten może dotyczyć ponad połowy dorosłych Polaków. Połączenie wysokiego ciśnienia krwi i podwyższonego stężenia cholesterolu LDL jest szczególnie niebezpieczne dla układu krążenia. Nadmiar „złego” cholesterolu odkłada się w ścianach naczyń krwionośnych, prowadząc do rozwoju stanów zapalnych i miażdżycy. Jednocześnie wysokie ciśnienie przyspiesza proces uszkadzania naczyń, zwiększając ryzyko ich zwężenia lub całkowitego zamknięcia.

W ostatnich latach zmieniło się także podejście do oceny poziomu cholesterolu. Coraz większy nacisk kładzie się na indywidualną ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego. Oznacza to, że wyniki uznawane kiedyś za prawidłowe mogą dziś być sygnałem alarmowym dla osób cierpiących na nadciśnienie. Pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi są zaliczani do grupy podwyższonego ryzyka kardiologicznego. W ich przypadku nawet umiarkowanie podwyższony poziom cholesterolu może przyczyniać się do szybszego rozwoju zmian miażdżycowych oraz zwiększać ryzyko groźnych incydentów sercowo-naczyniowych.

Nadciśnienie tętnicze to cichy zabójca milionów Polaków: praca i stres mogą przyspieszać rozwój choroby

Eksperci coraz częściej zwracają uwagę na wpływ środowiska pracy na zdrowie serca. Wysokie wymagania zawodowe, presja czasu, odpowiedzialność oraz brak możliwości odpoczynku mogą prowadzić do przewlekłego stresu, który jest jednym z czynników sprzyjających rozwojowi nadciśnienia. Długotrwałe napięcie psychiczne powoduje wzrost poziomu hormonów stresu, które wpływają na układ krążenia. Organizm pozostaje w stanie ciągłej gotowości, a ciśnienie tętnicze utrzymuje się na podwyższonym poziomie przez długi czas. Jeśli taki stan trwa miesiącami lub latami, ryzyko problemów zdrowotnych znacząco wzrasta. Coraz częściej podczas badań profilaktycznych wykrywane są nieprawidłowości kardiologiczne u osób, które na pierwszy rzut oka wydają się całkowicie zdrowe. Wielu pracowników nie zgłasza żadnych dolegliwości, regularnie wykonuje swoje obowiązki i rzadko korzysta ze zwolnień lekarskich. Dopiero badania ujawniają podwyższone ciśnienie, nieprawidłowy lipidogram lub inne sygnały świadczące o rozwijających się chorobach układu krążenia.

Przepracowanie może kosztować zdrowie. Ryzyko udaru rośnie wraz z liczbą przepracowanych godzin

Szczególnie niepokojące są dane dotyczące czasu pracy. Według analiz Światowej Organizacji Zdrowia oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy osoby pracujące co najmniej 55 godzin tygodniowo są znacznie bardziej narażone na poważne konsekwencje zdrowotne. Badania wskazują, że przekraczanie tego progu wiąże się ze wzrostem ryzyka udaru mózgu aż o 35 proc. Dodatkowo ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca wzrasta o 17 proc. w porównaniu z osobami pracującymi standardowo od 35 do 40 godzin tygodniowo. Mechanizm jest stosunkowo prosty. Dłuższy czas pracy oznacza zwykle mniej snu, mniej aktywności fizycznej, większy poziom stresu oraz gorsze nawyki żywieniowe. Wszystkie te czynniki bezpośrednio wpływają na układ sercowo-naczyniowy i mogą przyspieszać rozwój nadciśnienia oraz miażdżycy.

Profilaktyka może uratować zdrowie i życie

Specjaliści podkreślają, że najskuteczniejszą bronią w walce z nadciśnieniem pozostaje profilaktyka. Regularne pomiary ciśnienia tętniczego, okresowe badania krwi oraz kontrola poziomu cholesterolu pozwalają wykryć problem na wczesnym etapie. Ważną rolę mogą odegrać także pracodawcy. Organizowanie badań profilaktycznych, konsultacji specjalistycznych czy programów promujących zdrowy styl życia może pomóc w szybszym wykrywaniu zagrożeń zdrowotnych. Korzyści są obustronne - pracownicy mają większą szansę uniknąć poważnych chorób, a firmy ograniczają ryzyko długotrwałych absencji i spadku efektywności zespołów.

W obliczu starzejącego się społeczeństwa oraz rosnącej liczby osób z chorobami układu krążenia profilaktyka przestaje być jedynie dodatkiem do systemu ochrony zdrowia. Staje się koniecznością. Nadciśnienie tętnicze przez lata może pozostawać niezauważone, ale jego skutki bywają tragiczne. Dlatego regularna kontrola zdrowia, odpowiednia ilość snu, aktywność fizyczna i ograniczenie przewlekłego stresu są dziś jednymi z najważniejszych inwestycji w długie i zdrowe życie.