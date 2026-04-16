Kiedyś pili pół szklanki dziennie. Poprawia trawienie, oczyszcza jelita i łagodzi stany zapalne

Ten sok to naturalne probiotyki

O kiszonej kapuście słyszał praktycznie każdy. Mało kto jednak zwraca uwagę na sok, który powstaje podczas jej fermentacji, a to właśnie w nim znajdują się bakterie kwasu mlekowego, czyli naturalne probiotyki. Wspierają one mikroflorę jelitową, która ma ogromny wpływ nie tylko na trawienie, ale też na odporność i ogólne samopoczucie.

Sok zawiera również witaminę C, witaminy z grupy B, witaminę K oraz minerały takie jak potas czy magnez. Dzięki temu działa dobroczynnie nie tylko na jelita, ale na cały organizm.

Jak sok z kiszonej kapusty wpływa na jelita?

Regularne picie soku z kiszonej kapusty może wspierać odbudowę mikroflory jelitowej, zmniejszać wzdęcia i uczucie ciężkości, poprawiać perystaltykę jelit, ułatwiać wchłanianie składników odżywczych. Wiele osób zauważa bardzo szybko, że już po kilkudniowym piciu soku trawienie zaczyna działać „sprawniej”, a organizm lepiej reaguje na jedzenie.

Sok z kiszone kapusty to wsparcie przy odchudzaniu

Sok z kiszonej kapusty nie jest „spalaczem tłuszczu”, ale może wspierać odchudzanie w inny sposób. Dzięki temu jak wpływowa na jelita i trawienie może poprawiać metabolizm, daje uczucie lekkości i pomaga ograniczyć podjadanie. Bardzo często pojawia się w dietach redukcyjnych jako element wspierający, a nie główny „środek”.

Jak pić sok z kiszonej kapusty, żeby działał

Najczęściej poleca się picie soku rano, na czczo lub przed pierwszym posiłkiem. Na początek wystarczy kilka łyżek dziennie. Z czasem można zwiększyć ilość do około pół szklanki. Ważne jest, żeby pić go powoli i małymi łykami. W żadnym przypadku nie podgrzewamy soku, gdyż wysoka temperatura niszczy bakterie, które odpowiadają za jego działanie.

Sok z kiszonej kapusty nie dla każdego będzie dobrym wyborem

Mimo wielu zalet, sok z kiszonej kapusty nie sprawdzi się u wszystkich. Ostrożność powinny zachować osoby z nadciśnieniem (ze względu na zawartość soli), z chorobami nerek, z refluksem lub wrażliwym żołądkiem czy z zespołem jelita drażliwego w fazie zaostrzenia. W takich przypadkach lepiej zacząć od bardzo małych ilości albo skonsultować się ze specjalistą.

Domowy czy sklepowy sok z kiszonej kapusty?

Najwięcej korzyści daje sok z naturalnej, niepasteryzowanej domowej kiszonki. Ten domowy zawiera żywe bakterie i nie ma dodatków. Sklepowe wersje często są pasteryzowane, co znacząco ogranicza ich działanie. Jeśli kupujemy kiszoną kapustę lub sok z kiszonej kapusty w sklepie, warto wybierać produkty z lodówki, oznaczone jako niepasteryzowane.

Jak zrobić własną kapustę kiszoną? To naprawdę proste

Nie trzeba żadnych skomplikowanych przepisów. Wystarczy trzymać się kilku zasad. Najlepiej kupić już poszatkowaną kapustę, żeby oszczędzić sobie pracy. Do tego potrzebna jest sól niejodowana, np. kłodawska.

Proporcja jest prosta: na 1 kilogram kapusty przypada 1 łyżka soli.

Kapustę trzeba dokładnie wymieszać z solą i mocno ubijać warstwami, aż puści sok. Następnie przykrywamy ją i zostawiamy w ciepłym miejscu na około 3 dni. Każdego dnia warto przebić kapustę nożem lub szpikulcem, żeby uwolnić gazy z fermentacji (będzie miała przyjemniejszy zapach). Po kilku dniach należy ją przenieść w chłodniejsze miejsce np. do spiżarki albo lodówki. Można przełożyć ją do słoików. I to wszystko. W ten sposób masz własną kiszonkę i naturalny sok, który możesz pić codziennie.

