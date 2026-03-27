Idealny dla seniorów na oczy, stawy i ciśnienie. Doskonały jako suszona przekąska

Paula Nowak
27 marca 2026, 10:35
Tamaryndowiec indyjski
Tamaryndowiec indyjski/Shutterstock
Ten owoc ma niezwykłe właściwości zdrowotne. Polecany jest m.in. osobom starszym oraz tym, które zmagają się z chorobami reumatycznymi. Ale nie tylko.

Egzotyczne owoce coraz śmielej wchodzą do polskich kuchni. Obok kiwi czy mango pojawia się produkt, który przez lata był niedoceniany — a dziś zyskuje na popularności. Tamaryndowiec indyjski to nie tylko ciekawostka kulinarna, ale też naturalne wsparcie dla zdrowia, szczególnie u osób starszych.

Niepozorny wygląd, bogate wnętrze

Tamaryndowiec to tropikalne drzewo rosnące głównie w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Jego owoce mają formę podłużnych strąków, w których znajduje się lepki, ciemnobrązowy miąższ. To właśnie ta część jest jadalna i ceniona — zarówno za smak, jak i właściwości odżywcze. Charakteryzuje się wyraźnym słodko-kwaśnym aromatem, który sprawia, że świetnie pasuje do wielu potraw. Co ciekawe, tamaryndowiec od wieków wykorzystywany jest w medycynie naturalnej gdzie stosuje się go przy problemach trawiennych.

Naturalne wsparcie dla stawów i ruchu

Jedną z największych zalet tamaryndowca jest jego działanie przeciwzapalne. Zawarte w nim związki bioaktywne i antyoksydanty mogą pomagać w łagodzeniu bólu oraz sztywności stawów. Dlatego owoc ten często polecany jest osobom starszym oraz tym, które zmagają się z chorobami reumatycznymi czy artretyzmem. Regularne spożywanie może wspierać większą ruchomość i komfort na co dzień.

Oczy też na tym zyskają

Tamaryndowiec zawiera witaminę A — składnik niezbędny dla prawidłowego widzenia. Wspiera on pracę siatkówki i może pomagać w ochronie przed zwyrodnieniem plamki żółtej. Dodatkowo witamina ta wpływa na nawilżenie oczu, co jest szczególnie ważne u osób spędzających dużo czasu przed ekranem.

Pomoc w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia

Ten egzotyczny owoc jest również źródłem potasu — minerału kluczowego dla pracy układu sercowo-naczyniowego. Potas pomaga:

- regulować ciśnienie krwi,

- rozluźniać naczynia krwionośne,

- poprawiać krążenie.

Dodatkowo obecne w tamaryndowcu polifenole wspierają ochronę naczyń przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.

Sprzymierzeniec dobrego trawienia

Miąższ tamaryndowca działa łagodnie przeczyszczająco i wspiera pracę jelit. Dzięki zawartości błonnika może pomagać w walce z zaparciami i usprawniać trawienie. To właśnie dlatego w tradycyjnych systemach medycznych był stosowany jako naturalny środek na niestrawność czy wzdęcia.

Dla kogo to dobry wybór?

Choć każdy może skorzystać z jego właściwości, szczególnie polecany jest:

- seniorom — ze względu na wsparcie stawów, oczu i serca,

- osobom z problemami trawiennymi,

- osobom z nadciśnieniem,

- wszystkim, którzy chcą wzbogacić dietę w antyoksydanty.

Jak go jeść? Jest więcej możliwości, niż myślisz

Tamaryndowiec występuje w różnych formach. To m.in.:

- świeże strąki,

- pasta,

- proszek,

- suszone kawałki.

Świeży owoc należy obrać i usunąć pestki, a następnie można jeść go na surowo lub dodawać do potraw.

W kuchni sprawdza się doskonale:

- w daniach azjatyckich (np. curry, sosy),

- jako składnik marynat do mięsa,

- w zupach i dressingach,

- a nawet w deserach i napojach.

To właśnie tamaryndowiec nadaje charakterystyczny smak wielu popularnym daniom, jak pad thai czy różnego rodzaju sosy do przekąsek.

Gdzie kupić i ile kosztuje?

Coraz łatwiej znaleźć go w Polsce — dostępny jest w supermarketach, sklepach z żywnością azjatycką, sklepach internetowych. Ceny są zróżnicowane. Świeże owoce kosztują ok. 15–30 zł/kg, pasta ok. 10–20 zł za słoik (w zależności od marki i wielkości).

