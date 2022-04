Rodzice alergików powinni mądrze planować wyjazd – począwszy od lokalizacji, przez spakowanie apteczki, aż po dobre nawyki w podróży.

Gdzie na majówkę? Nad morze!

Co roku Polacy zastanawiają się, gdzie wybrać się na długi majowy weekend. Niektórzy powinni brać pod uwagę nie tylko preferencje dotyczące sposobu spędzania wolnego czasu, ale też lokalizację. Alergicy niech unikają wyjazdów bardzo blisko natury: nie najlepszym rozwiązaniem będzie działka, leśny domek lub wypad pod namiot w pobliżu pól, lasów czy łąk.

Bardzo dobrym pomysłem jest natomiast majówka nad morzem: w tamtejszym powietrzu jest najmniej alergenów, jest czyste i świeże, wolne od pyłków, zanieczyszczeń i kurzu. Ponadto, bryza od morza zapewnia częstszą cyrkulację powietrza. Nie bez powodu lekarze rodzicom astmatyków zalecają przeprowadzkę nad Bałtyk.

Ci, którzy szukają dalszych destynacji powinni zwrócić uwagę na pustynne klimaty strefy podzwrotnikowej (np. Egipt, Maroko), ze względu na niewielką ilość pylącej roślinności. Wysokie temperatury również sprzyjają wyciszeniu objawów alergicznych.

Wakacyjna apteczka alergika

Choć majówka to zapowiedź wakacyjnej beztroski, alergicy nie mogą sobie pozwolić na spontaniczny wyjazd bez odpowiednio spakowanej apteczki. - Najważniejsze, by w przypadku osób stosujących leki przeciwalergiczne zachować ciągłość terapii i zabrać wszystkie potrzebne preparaty ze sobą – przypomina dr n.med. Marta Kołacińska-Flont, specjalista alergologii, ekspertka kampanii „Otwórz oczy na alergię”.

Dobrym pomysłem jest także uzupełnienie apteczki preparatami zmniejszającymi dolegliwości alergiczne. Wśród wyrobów medycznych dostępnych bez recepty warto wymienić choćby krople do oczu z ektoiną (np. EKTIN), które wypłukują alergeny i chronią oczy przed wnikaniem kolejnych.

Osoby zmagające się z alergiami powinny mieć też w pogotowiu strzykawkę z adrenaliną, której należy użyć w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego. Ryzyko jego wystąpienia wzrasta latem, gdyż wiele osób jest uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych (np. os lub szerszeni).

O czym jeszcze pamiętać przed wyjazdem?

Miejsce wybrane, apteczka spakowana, można ruszać w drogę! Ale czy nie zapomnieliśmy o kimś? Jeśli jednak kierowcą jest alergik, warto przypomnieć mu, by odpowiednio przygotował się do drogi. Objawy alergii mogą być bardzo niebezpieczne w trasie – wodnisty katar spowalnia reakcje, uporczywe kichanie powoduje, że kierowca mimowolnie zamyka oczy, więc traci kontrolę nad sytuacją, a załzawione oczy utrudniają ostre widzenie. Dlatego niwelowanie skutków alergii u kierowców jest bardzo istotne z powodów bezpieczeństwa.

Choć tegoroczne prognozy nie nastrajają optymistycznie, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy alergicy mogą bez obaw korzystać z kąpieli – w basenach, w morzu czy jeziorze. - Z pewnością alergicy powinni zaopatrzyć się w dobrej jakości okulary do pływania, szczelnie przylegające do oczodołów. Będą chronić przed basenowym chlorem i wodą z naturalnych zbiorników – tłumaczy alergolog. Dobry rozwiązaniem jest też aplikacja kropli do oczu, typu „sztuczne łzy” (np. Hyal-Drop multi), które łagodzą objawy potencjalnych podrażnień.

Dobrze przygotowany alergik będzie mógł korzystać z uroków wakacji bez uciążliwych dolegliwości.