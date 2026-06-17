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Jedz zamiast cukierków. Wspomożesz swój mózg i serce

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
wczoraj, 11:07
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czekolada
Jedz zamiast cukierków. Wspomożesz swój mózg i serce/Shutterstock
Gorzka czekolada to nie tylko deser, to prawdziwe wsparcie dla organizmu. Regularne spożywanie tego przysmaku pomaga poprawić pamięć, koncentrację oraz funkcjonowanie układu krążenia. Kluczem do czerpania korzyści zdrowotnych jest wybór produktu o wysokiej zawartości kakao, najlepiej powyżej 70 procent. Jak włączyć gorzką czekoladę do zdrowej diety i dlaczego warto zamienić nią tradycyjne cukierki?

Większość z nas kojarzy słodycze z pustymi kaloriami, cukrem i szybkim skokiem glukozy, po którym następuje nagły spadek energii. Jednak gorzka czekolada stanowi chlubny wyjątek od tej reguły. Jak podaje portal dobrzemieszkaj.pl, gorzka czekolada to jeden z najzdrowszych słodyczy dostępnych w naszych sklepach. W przeciwieństwie do wysokoprzetworzonych batonów czy żelków, prawdziwa gorzka czekolada dostarcza organizmowi szereg cennych składników odżywczych.

Regularne spożywanie tego produktu w rozsądnych ilościach przynosi wymierne korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Staje się ona coraz częściej wybieraną alternatywą przez osoby dbające o dietę, ponieważ łączy w sobie smak przyjemności z wartościami odżywczymi, które wspierają nasz organizm na co dzień.

Dlaczego mózg kocha gorzką czekoladę?

Sekret zdrowotnych właściwości gorzkiej czekolady kryje się w ziarnach kakao. To one stanowią źródło flawonoidów – potężnych przeciwutleniaczy, które wykazują niezwykły wpływ na nasze funkcje poznawcze. Flawonoidy poprawiają przepływ krwi do mózgu. Dzięki temu narząd ten otrzymuje więcej tlenu i składników odżywczych, co w praktyce przekłada się na lepszą koncentrację, sprawniejsze przetwarzanie informacji oraz poprawę pamięci.

To jednak nie wszystko. Gorzka czekolada stanowi także bogate źródło pierwiastków niezbędnych do pracy układu nerwowego. Znajdziesz w niej:

  • Magnez;
  • Żelazo;
  • Polifenole;
  • Teobrominę.

Dzięki temu zestawieniu gorzka czekolada działa jak naturalny "booster" dla naszego umysłu, szczególnie w okresach wzmożonej pracy intelektualnej.

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Wsparcie dla serca i naczyń krwionośnych

Zdrowie serca jest równie ważne, co zdrowie mózgu, a gorzka czekolada dba o oba te aspekty jednocześnie. Antyoksydanty zawarte w kakao aktywnie wspierają układ sercowo-naczyniowy. Pomagają one zachować elastyczność naczyń krwionośnych, co sprzyja utrzymaniu prawidłowego ciśnienia tętniczego.

Regularne jedzenie niewielkich porcji czekolady o wysokiej zawartości kakao może działać profilaktycznie. Oczywiście czekolada nie zastąpi zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, ale stanowi wartościowe uzupełnienie prozdrowotnego stylu życia.

Czekolada jako sposób na lepszy humor

Czy czekolada naprawdę poprawia nastrój? Tak, a dzieje się to na poziomie biochemicznym. Jedzenie gorzkiej czekolady sprzyja uwalnianiu serotoniny oraz dopaminy w mózgu. Są to substancje potocznie nazywane hormonami szczęścia.

Gdy czujesz spadek formy lub narasta w Tobie stres, kilka kostek dobrej jakości czekolady może pomóc Ci się zrelaksować. Nie jest to tylko kwestia "zajadania smutków", lecz reakcja chemiczna, która redukuje napięcie i poprawia ogólny dobrostan.

Jak mądrze kupować? Czytaj etykiety

Nie każda tabliczka z napisem "gorzka" na opakowaniu będzie tak samo wartościowa. Na rynku znajdziesz produkty, które w rzeczywistości zawierają znikome ilości kakao. Za gorzką czekoladę prawnie uznaje się produkt posiadający minimum 35 procent miazgi kakaowej. To jednak za mało, by w pełni korzystać z jej zdrowotnych właściwości.

Specjaliści są zgodni: szukaj czekolad, które zawierają minimum 70 procent kakao. Zasada jest prosta: im wyższa zawartość kakao, tym więcej wartościowych flawonoidów i mniej dodanego cukru.

Musimy pamiętać o jednym: gorzka czekolada, mimo swoich zalet, pozostaje produktem wysokokalorycznym. Sto gramów czekolady może dostarczać nawet 600 kalorii. Dlatego, jeśli liczysz na zdrowotne efekty, nie zjadaj całej tabliczki na raz.

Najlepsze efekty przynosi spożywanie niewielkich ilości regularnie. Jedna do dwóch kostek dziennie w zupełności wystarczy, aby dostarczyć organizmowi porcję antyoksydantów i poprawić sobie nastrój, nie obciążając przy tym nadmiernie bilansu kalorycznego.

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Źródło Media
Tematy: czekoladakakao
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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