Dziennik Gazeta Prawana logo

Pij przed posiłkiem. Skok cukru spadnie o niemal połowę

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
wczoraj, 12:51
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
kobieta mierzy poziom glukozy we krwi, cukrzyca, zdrowie, insulina,
Ten prosty trik może ograniczyć skoki cukru po jedzeniu/ShutterStock
Masz napady "wilczego głodu" lub czujesz senność po jedzeniu? To znak, że Twój poziom glukozy gwałtownie skacze. Dietetyk, dr Bartosz Kulczyński, wskazuje na tani i banalnie prosty sposób, który drastycznie hamuje wyrzut insuliny. Wystarczy jeden konkretny dodatek do wody lub dania, by ustabilizować metabolizm i odciążyć trzustkę. Sprawdź, jak stosować ten trik, by odzyskać energię i zahamować apetyt na słodycze.

Nagłe wahania cukru to prosta droga do spadków energii, wilczego apetytu i kłopotów z metabolizmem. Dr Bartosz Kulczyński, znany dietetyk, zdradza jednak prosty trik: wystarczy wzbogacić posiłek o jeden konkretny składnik, by zredukować skok glukozy nawet o 42 proc.

Poziom cukru gwałtownie rośnie po posiłku. Dlaczego?

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński tłumaczy na łamach Portalu Spożywczego, że po spożyciu produktów zawierających węglowodany organizm rozkłada je do prostych cząsteczek cukru. Trafiają one do krwiobiegu, podnosząc poziom glukozy we krwi.

Cukier pod kontrolą zaczyna się w kuchni. Jak gotować, by stabilizować glukozę, energię i apetyt
Cukier pod kontrolą zaczyna się w kuchni. Jak gotować, by stabilizować glukozę, energię i apetyt

Największe skoki powodują przede wszystkim:

  • słodycze,
  • słodzone napoje,
  • białe pieczywo,
  • biały ryż,
  • produkty z jasnej mąki.

Dużo lepszym wyborem są węglowodany złożone, które znajdziemy w pełnoziarnistym pieczywie, strączkach czy warzywach. Dzięki temu, że organizm rozkłada je powoli, nie musimy martwić się o nagłe spadki sił - energia uwalniana jest równomiernie przez dłuższy czas.

Dietetyk zdradza trik z octem

Ekspert powołuje się na dane naukowe, z których wynika, że uwzględnienie octu w jadłospisie znacząco hamuje po posiłkowy wyrzut cukru. To prosta metoda na uniknięcie gwałtownych skoków glukozy.

Jak tłumaczy dr Kulczyński, naukowcy zaobserwowali, że w przypadku posiłków o wysokim indeksie glikemicznym ocet może obniżyć poposiłkowy wzrost glukozy nawet o 42 proc.

Kluczem do sukcesu jest kwas octowy, który sprawia, że pokarm dłużej zostaje w żołądku. W efekcie cukier przedostaje się do krwiobiegu stopniowo, co pozwala uniknąć gwałtownych skoków glukozy.

Jak stosować ocet?

Dietetyk wyjawia, że ocet można dodawać bezpośrednio do dań lub przygotować prostą mieszankę.

Najczęściej polecana proporcja to:

  • 1 łyżka octu,
  • 1 szklanka wody.

Taką mieszankę warto wypić przed posiłkiem albo w jego trakcie. Jednak osoby które borykają się z problemami żołądkowymi powinny zachować ostrożność przy spożywaniu octu.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: cukierocetglukoza
Powiązane
Owoce goji, czyli jak poprawić wzrok domowymi sposobami
Seniorzy powinni jeść na lepszy wzrok. Łyżka dziennie obniży wysoki cukier i ciśnienie
śniadanie
Czym karmić maturzystę? Co jest najlepszym "paliwem" dla mózgu i czy "cukier krzepi" [ROZMOWA]
Najlepszy ser dla osób z cukrzycą i na diecie
Najlepszy ser dla osób z cukrzycą i na diecie. Stabilizuje cukier i hamuje napady głodu
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPij przed posiłkiem. Skok cukru spadnie o niemal połowę »
Zobacz
|
800 zł 800+ 800 plus pieniądze złotówki
800 plus dla seniora. Będzie dodatek do emerytury za wychowanie dzieci?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj