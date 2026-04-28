Czy kawa ma właściwości prozdrowotne?

Kardiochirurg dr Jeremy London posiada certyfikaty z chirurgii ogólnej, naczyniowej i torakochirurgii i regularnie publikuje porady w mediach społecznościowych oraz w wywiadach. Lekarz przedstawił potencjalne korzyści zdrowotne picia kawy, podkreślając, że jej najczystsza postać przynosi największe korzyści. W filmie opublikowanym na Instagramie kardiochirurg odwołuje się do badań naukowych, aby wyjaśnić korzyści zdrowotne kawy, co sprawia, że ​​jest to zdrowy wybór i ile można jej bezpiecznie spożywać każdego dnia.

Według dr. Londona, krótka odpowiedź brzmi: tak - kawa może przynieść realne korzyści zdrowotne. Podkreśla on jednak, że korzyści te dotyczą przede wszystkim czarnej kawy, a nie wersji z dużą ilością mleka, cukru, syropów czy bitej śmietany, które mogą szybko zniwelować wszelkie pozytywne efekty. Ale pozwólcie, że doprecyzuję. Mówię o czarnej kawie, a nie o kawie z dużą ilością cukru i mleka, a już na pewno nie o koktajlach mlecznych, które można dostać w niektórych lokalach - wyjasnia.

Dlaczego warto sięgać po czarną kawę?

Kardiochirurg wskazuje na coraz liczniejsze dowody naukowe sugerujące, że picie czarnej kawy wiąże się z szeregiem korzyści zdrowotnych. Badania wskazują, że może ona pomóc obniżyć ryzyko cukrzycy typu 2, zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, zmniejszyć śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny oraz zapewnić ochronę przed niektórymi nowotworami, a nawet chorobami neurodegeneracyjnymi.

Kawa jest bogata w związki bioaktywne, które mogą wspierać ogólny stan zdrowia. Dr London wyjaśnia, że ​​zawiera ona silne przeciwutleniacze i związki przeciwzapalne, które pomagają zwalczać stres oksydacyjny i redukować stany zapalne w organizmie.

Dlaczego tak się dzieje? Cóż, kawa zawiera substancje przeciwzapalne i antyoksydacyjne, takie jak kwas chlorogenowy - tłumaczy.

Ile kawy powinieneś pić?

Kardiolog zauważa, że ​​dla większości osób bezpieczne jest spożywanie od trzech do czterech filiżanek kawy dziennie. Zaleca jednak picie jej między rankiem a południem, a nie tuż przed snem, aby uniknąć zaburzeń snu. Osobom, które chcą czerpać korzyści zdrowotne bez pobudzającego działania kofeiny , sugeruje wybór napojów bezkofeinowych.