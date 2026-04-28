Kardiochirurg mówi wprost: Taka kawa jest najlepsza. Unikaj innych wariantów

oprac. Weronika Papiernik
wczoraj, 12:22
Ile filiżanek kawy dziennie to zdrowy limit? Kardiochirurg odpowiada/Shutterstock
Picie kawy to dla wielu z nas obowiązkowy punkt dnia, ale czy ten popularny napój rzeczywiście nam służy? Dr Jeremy London, ceniony kardiochirurg, wyjaśnia, jak filiżanka "małej czarnej" wpływa na ryzyko wystąpienia cukrzycy, nowotworów oraz chorób serca. Dowiedz się, w jakiej formie kawa jest najzdrowsza i jaka dzienna dawka przynosi organizmowi najwięcej korzyści.

Czy kawa ma właściwości prozdrowotne?

Kardiochirurg dr Jeremy London posiada certyfikaty z chirurgii ogólnej, naczyniowej i torakochirurgii i regularnie publikuje porady w mediach społecznościowych oraz w wywiadach. Lekarz przedstawił potencjalne korzyści zdrowotne picia kawy, podkreślając, że jej najczystsza postać przynosi największe korzyści. W filmie opublikowanym na Instagramie kardiochirurg odwołuje się do badań naukowych, aby wyjaśnić korzyści zdrowotne kawy, co sprawia, że ​​jest to zdrowy wybór i ile można jej bezpiecznie spożywać każdego dnia.

Według dr. Londona, krótka odpowiedź brzmi: tak - kawa może przynieść realne korzyści zdrowotne. Podkreśla on jednak, że korzyści te dotyczą przede wszystkim czarnej kawy, a nie wersji z dużą ilością mleka, cukru, syropów czy bitej śmietany, które mogą szybko zniwelować wszelkie pozytywne efekty. Ale pozwólcie, że doprecyzuję. Mówię o czarnej kawie, a nie o kawie z dużą ilością cukru i mleka, a już na pewno nie o koktajlach mlecznych, które można dostać w niektórych lokalach - wyjasnia.

Dlaczego warto sięgać po czarną kawę?

Kardiochirurg wskazuje na coraz liczniejsze dowody naukowe sugerujące, że picie czarnej kawy wiąże się z szeregiem korzyści zdrowotnych. Badania wskazują, że może ona pomóc obniżyć ryzyko cukrzycy typu 2, zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, zmniejszyć śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny oraz zapewnić ochronę przed niektórymi nowotworami, a nawet chorobami neurodegeneracyjnymi.

Kawa jest bogata w związki bioaktywne, które mogą wspierać ogólny stan zdrowia. Dr London wyjaśnia, że ​​zawiera ona silne przeciwutleniacze i związki przeciwzapalne, które pomagają zwalczać stres oksydacyjny i redukować stany zapalne w organizmie.

Dlaczego tak się dzieje? Cóż, kawa zawiera substancje przeciwzapalne i antyoksydacyjne, takie jak kwas chlorogenowy - tłumaczy.

Ile kawy powinieneś pić?

Kardiolog zauważa, że ​​dla większości osób bezpieczne jest spożywanie od trzech do czterech filiżanek kawy dziennie. Zaleca jednak picie jej między rankiem a południem, a nie tuż przed snem, aby uniknąć zaburzeń snu. Osobom, które chcą czerpać korzyści zdrowotne bez pobudzającego działania kofeiny , sugeruje wybór napojów bezkofeinowych.

