Awokado: Ukryty rekordzista potasu

Choć banan od lat uchodzi za symbol energii i potasu, liczby mówią same za siebie. W 100 gramach banana znajdziemy około 350 mg tego pierwiastka. Tymczasem ta sama ilość awokado dostarcza aż 485 mg potasu. Różnica jest kolosalna, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę rolę, jaką ten składnik odgrywa w naszym organizmie.

Potas jest niezbędny do:

Regulacji ciśnienia tętniczego : Pomaga sprawnie usuwać nadmiar sodu z organizmu.

: Pomaga sprawnie usuwać nadmiar sodu z organizmu. Ochrony przed udarami : Prawidłowy poziom potasu to mniejsze ryzyko groźnych incydentów sercowo-naczyniowych.

: Prawidłowy poziom potasu to mniejsze ryzyko groźnych incydentów sercowo-naczyniowych. Pracy mięśni: Wspiera przewodnictwo nerwowe i skurcze mięśnia sercowego.

Nie tylko minerały - moc zdrowych tłuszczów

To, co wyróżnia awokado na tle innych owoców, to niemal całkowity brak cukrów prostych. Zamiast nich otrzymujemy bogactwo kwasu oleinowego. To ten sam cenny związek, który stanowi fundament diety śródziemnomorskiej.

Kwas oleinowy aktywnie obniża poziom "złego” cholesterolu (LDL), dbając o drożność naszych naczyń krwionośnych i przeciwdziałając miażdżycy. Szczególnie warto sięgać po odmianę Hass – charakteryzuje się ona ciemną, chropowatą skórką oraz wyjątkowo maślanym miąższem, w którym kumuluje się najwięcej prozdrowotnych substancji.

Dlaczego warto jeść awokado codziennie?

Zawarte w owocu zdrowe tłuszcze działają jak "wzmacniacz”. Dzięki nim witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E i K) oraz karotenoidy z innych warzyw wchłaniają się nawet kilkukrotnie lepiej. Jedno awokado potrafi zaspokoić niemal połowę dziennego zapotrzebowania na błonnik. Dzięki luteinie i wysokiej dawce witaminy E, owoc ten chroni nas przed działaniem wolnych rodników, dbając o młody wygląd i sprawny wzrok.

Aby w pełni wykorzystać potencjał awokado, łącz je z produktami bogatymi w witaminę C, np. pomidorami lub papryką. Taki duet ułatwia przyswajanie żelaza.

Jak wprowadzić awokado do jadłospisu?

Awokado jest niezwykle wdzięcznym składnikiem w kuchni. Może służyć jako zdrowy zamiennik masła, baza do aksamitnych past (guacamole) czy dodatek do porannych koktajli, którym nadaje kremową konsystencję.