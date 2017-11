- Canavero łamie wszystkie procedury - powiedział w "Dzień Dobry TVN" Tomasz Stawiszyński, filozof i publicysta. - Nie publikuje żadnych doniesień o tym, co robi, a to jest podstawa - podkreślił. - Nie ujawnia metod, którymi zamierza się posłużyć - dodał. Czy przeszczep głowy to granica, która nigdy nie powinna być przekroczona? - To jest bardzo problematyczne zagadnienie - wyjaśnił Stawiszyński.

Źródło: Agencja X-News