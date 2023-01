Silver generation, czyli srebrne pokolenie, to spora grupa osób po 50. roku życia, która – patrząc na aktualne dane GUS i trendy – wciąż będzie rosła. O ile młodsi przedstawiciele tej grupy często mogą pochwalić się dużą aktywnością, zgodnie z maksymą „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce”, o tyle już starsi preferują pozostawanie w domu przed telewizorem, w samotności, co jest prostą drogą do kłopotów ze zdrowiem psychicznym i fizycznym.

Szczęśliwie zmienia się nasze podejście do starości w stosunku do poprzednich pokoleń. Dzieci i wnuki osób starszych aktywizują rodziców i dziadków, proponując im podróże, zajęcia sportowe i spotkania towarzyskie. Sami seniorzy również stają się bardziej otwarci na nowe propozycje, by odjąć sobie lat, zyskać energię i zadowolenie z życia.

Z ciekawą propozycją wystartowała sieć klubów fitness CityFit - seniorzy w wieku 70+, czyli urodzeni w 1953 roku i starsi, mogą skorzystać z usług CityFit za darmo. Mają do dyspozycji zajęcia grupowe, strefy relaksu, pełne wsparcie managerów klubów i gym asystentów w dwudziestu czterech klubach CityFit w całej Polsce. Mogą tam bez ograniczeń korzystać z bezpiecznego sprzętu i filtrowanej wody, jak również dedykowanych planów ćwiczeń.

Co senior powinien zrobić, by skorzystać z usług CityFit za darmo? Podczas pierwszej wizyty w klubie gym asystent pomaga w założeniu konta w aplikacji CitFit, a następnie generuje specjalny kod rabatowy 100% na karnet elastyczny. Do przejścia procedury konieczne jest posiadanie adresu e-mail, na który zostanie założone konto. Jeśli senior nie posiada smartfona przystosowanego do posiadania aplikacji CityFit, będzie wpuszczany (wyłącznie w godzinach pracy obsługi!) do klubu bez konieczności skanowania kodu QR.

W ramach projektu wyodrębniono dla seniorów specjalne godziny 10:00-14:00, w których zapewnione jest dodatkowe wsparcie. Gym asystent wprowadzi starszą osobę do klubu, wyjaśni zasady bezpiecznego korzystania z siłowni oraz przeprowadzi pierwsze zajęcia sportowe. I tu ważna informacja dla mało aktywnych seniorów. W klubie fitness mogą wykonywać proste ćwiczenia dopasowane do możliwości. Zajęcia dedykowane osobom starszym to przede wszystkim relaks, delikatny ruch i wspólne spędzanie czasu. Formy zajęć sportowych są różne, tak by każdy znalazł coś dla siebie i ćwiczył z przyjemnością. Może korzystać z klasycznego fitnessu albo jogi, pilatesu, kalisteniki czy muay thai.

Pilotażowo projekt będzie trwał rok, a więc do końca 2023 roku. Na bazie zgromadzonych w tym okresie doświadczeń, sieć przeanalizuje to, jak projekt został przyjęty w naszej społeczności i w jakim kierunku będzie rozwijany.

Informacje dotyczące projektu na stronie www.cityfit.pl/seniorzy.