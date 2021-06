W wywiadzie dla dziennika „Corriere della Sera”, opublikowanym w poniedziałek (21 czerwca), Forni podkreślił, że także przed indyjskim wariantem chronią dwie dawki szczepionki.

- Niepokoi mnie około 2,8 mln osób powyżej 60 lat, które nie są w ogóle zaszczepione. Jeśli Delta się rozszerzy, liczba zmarłych może być wysoka - ostrzegł immunolog z włoskiej Akademii Nauk, czyli Accademia dei Lincei.

Jego zdaniem nieprawdopodobne jest to, aby Włochy udało się uchronić przed tym wariantem koronawirusa.

W obecnej sytuacji zdaniem eksperta niezbędna jest jednolita dystrybucja szczepionek na świecie, by zablokować wszędzie wirusa i nie dopuścić do jego mutacji. - SARS-CoV-2 będzie zawsze próbował mieć nad nami przewagę, a im bardziej pozwolimy mu się replikować, tym więcej będzie się zmieniał - ocenił Forni.

Jest on przeciwny szybkiemu zdejmowaniu maseczek na zewnątrz. Chęć zniesienia tego obowiązku nazwał „kaprysem”. - To uciążliwość, ale ratuje życie - dodał rozmówca włoskiej gazety odnosząc się do planów uchylenia tego wymogu na początku lipca.