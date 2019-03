Wśród chorób układu krążenia największe zagrożenie niesie choroba wieńcowa. Jedną z jej postaci jest dławica piersiowa (ang. angina), na którą cierpi blisko 1/3 pacjentów leczonych z powodu choroby niedokrwiennej serca. Ostatnie badania pokazują, że aż 43% pacjentów, których ta choroba dotyka, jest za późno diagnozowana, ponieważ chorzy nie rozpoznają jej objawów na wczesnym etapie choroby. Skutkuje to pogorszeniem się ich stanu zdrowia, pojawieniem się niebezpiecznych konsekwencji zdrowotnych (takich jak zawał serca czy udar) i gorszym rokowaniem leczenia. W marcu rusza ogólnopolska kampania społeczna mająca na celu edukację polskich pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia na temat dławicy piersiowej.

Dławica piersiowa jest wywołana przez zmniejszony dopływ krwi do mięśnia sercowego. Często oznacza dyskomfort w klatce piersiowej, uczucie ciężaru lub zaciskania. W ten sposób serce informuje, że coś mu dolega. Kiedy ból dławicowy nawraca najlepiej pilnie zgłosić się do lekarza, ale jeśli trwa dłużej niż 15 minut należy poprosić o pomoc pogotowie ratunkowe. Poza bezpośrednim zagrożeniem wystąpienia zawału serca, dławica znacząco obniża również jakość życia chorych. Niestety wiedza na temat dławicy – jej objawów i zagrożeń jakie za sobą niesie, jest wciąż na niskim poziomie. Dlatego Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ang. European Society of Cardiology) prowadzi kampanię Angina Awareness Initiative (AAI), która od tego roku jest również realizowana w Polsce pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Polska nazwa kampanii to „Poznaj Dławicę Piersiową”. Kampanię w kraju wspiera firma Servier Polska, a patronatu udzieliła też redakcja Twoje Zdrowie radia RMF FM.

W ramach kampanii organizatorzy zaplanowali aktywności, które mają na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na problem zdrowotny, jakim jest dławica piersiowa, edukację w zakresie jej objawów, a także promocję profilaktyki i zdrowego stylu życia.

Chorzy z dławicą piersiową mogą doświadczać jednego lub kilku z poniższych symptomów:

• ból w klatce piersiowej, szczególnie za mostkiem

• skrócenie oddechu

• nasilone pocenie się

• skrajne zmęczenie

• ból w innych lokalizacjach niż klatka piersiowa

• niestrawność lub uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu

Leczenie dławicy ma na celu zmniejszenie objawów choroby, tak by móc prowadzić normalne, zdrowe życie, a także zahamowanie jej rozwoju. Najlepszą formą terapii jest zmiana stylu życia oraz stosowanie się do zaleceń lekarza, w tym do terapii, którą zaleca