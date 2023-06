Paneliści podkreślali, jak ważne jest oparte na dowodach, pragmatyczne podejście do redukcji szkód wywołanych dymem tytoniowym.

„Palenie papierosów jest niezdrowe ze względu na toksyczne substancje zawarte w dymie pochodzącym ze spalanego tytoniu. Sama nikotyna – mimo że uzależnia – nie jest rakotwórcza. Oznacza to, że zawierające nikotynę substancje niepalne – o czym świadczą zebrane dotychczas dowody naukowe – są dla palaczy rozwiązaniem alternatywnym, jednocześnie związanym z niższym ryzykiem. Naszym celem w BAT jest budowanie lepszej przyszłości dzięki ograniczaniu niekorzystnego wpływu naszej działalności na zdrowie” – mówi Danni Tower, Head of Scientific & Regulatory Affairs, BAT.