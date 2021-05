Niemal rok temu ruszyła ogólnopolska kampania pod hasłem „Zero kompromisów” nawołująca przedsiębiorców i ich pracowników do przestrzegania zakazu sprzedaży e-papierosów nieletnim. Akcję zainicjowała należąca do British American Tobacco sieć eSmoking World.

Chronić młodzież

Nie bez powodu początek kampanii przypadał na wrzesień, bo tradycyjnie ten czas kojarzymy z powrotem młodzieży do obowiązku szkolnego i szczególną refleksją nad potencjalnymi zagrożeniami. Do udziału w kampanii „Zero kompromisów” sieć eSmoking World zachęca kolejnych przedstawicieli branży, producentów, sprzedawców i sieci handlowe. Chodzi nie tylko o przestrzeganie prawa, ale solidarne działanie wszystkich, którym leży na sercu przeciwdziałanie dostępowi młodzieży do nikotyny. Dzięki połączeniu sił w walce ze sprzedażą nieletnim takich produktów oraz akcesoriów do wapowania, jest szansa na to, że kampania przyniesie spodziewany skutek. Do kampanii przyłączają się kolejne sieci sprzedaży.

Zero kompromisów

Kampania „Zero kompromisów” doskonale wpisuje się w nową strategię BAT – A Better Tomorrow. Jej celem jest zrównoważony rozwój firmy, przy jednoczesnym spełnieniu zobowiązań społecznych i środowiskowych. Chodzi tu nie tylko o zwiększenie udziału produktów alternatywnych dla tradycyjnych papierosów jako opcji potencjalnie mniej szkodliwej dla zdrowia, ale też niedopuszczanie do sprzedaży takich wyrobów osobom nieletnim. Warto zwrócić uwagę, że w punktach należącej do BAT sieci eSmoking World, nie sprzedaje się produktów także dorosłym, w przypadku których istnieje choćby podejrzenie, że dany zakup może być przekazany osobie nieletniej.