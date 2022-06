W młodości nasz organizm więcej wybacza. Nieprzespane noce, długie i częste spotkania ze znajomymi, łączenie pracy ze studiami, niekoniecznie zdrowa dieta. A mimo to mamy siłę i energię, by każdego dnia korzystać z życia pełnymi garściami. W dzisiejszych czasach – szczególnie młode pokolenia– żyją często w dwóch światach – tym realnym i wirtualnym. Media społecznościowe, telefony komórkowe, długie noce poświęcone oglądaniu seriali – to ich codzienność. Młody organizm często nie daje po sobie poznać, że czuje się przemęczony. Ponadto szybko się regeneruje. A co z oczami, które kilkanaście godzin dziennie muszą mierzyć się z trudnymi wyzwaniami i szkodliwym światłem niebieskim? Czy to oznacza, że nie musimy o nie dbać?

Reklama

Osoby, które bardzo dużo czasu spędzają przed telefonem, tabletem lub komputerem, szczególną uwagę powinny zwrócić na nawilżanie swoich oczu. Podstawową kwestią jest… mruganie, o którym często zapominamy, skupiając się na treściach wyświetlanych na ekranie. Bardzo ważne jest również stosowanie kropli nawilżających, które polecane są w sytuacji, gdy odczuwasz symptomy tzw. suchego oka, czyli: dyskomfort, zaczerwienienie, uczucie „piasku” pod powiekami, ból czy łzawienie – komentuje dr n. med. Anna Groblewska, specjalista chorób oczu, ekspertka kampanii #GodzinaDlaOka.

Upływające lata – nowe problemy?

W wieku 40+ można zauważyć u siebie pierwszy objawy starczowzroczności, czyli tzw. presbiopii. To naturalny proces, który polega na zmianach w obrębie soczewki oka. Wpływa on na osłabienie ostrości widzenia z bliska. Jeżeli dostrzegamy u siebie takie symptomy, udajmy się do okulisty, aby profesjonalnie skontrolować swój wzrok – dodaje dr n. med. Anna Groblewska. – Oczy ulegają bowiem naturalnemu procesowi starzenia, dlatego tak istotne jest dbanie o ich sprawność. Częściej występują również choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca czy nadciśnienie, które mogą prowadzić do uszkodzenia narządu wzroku.

Zmniejszenie nawilżenia, czyli problemy z zespołem suchego oka

Reklama

Z wiekiem oczy stają się także słabiej nawilżone, ponieważ dochodzi między innymi do spadku produkcji łez. W takiej sytuacji często pojawić się może dyskomfort oczu, ich suchość, pieczenie, łzawienie czy uczucie piasku pod powiekami – wtedy warto sięgnąć po nawilżające krople do oczu np. Hyal-Drop multi, które pozwolą zminimalizować uciążliwe dolegliwości.

Warto zwrócić uwagę na ogólny stan swojego organizmu. Także dieta jest niezwykle istotna dla zdrowia i kondycji naszych oczu i musi dostarczać składniki, niezbędne do jego właściwego funkcjonowania. W kontekście zdrowia oczu kluczowe są: luteina (zawarta m.in. w szpinaku czy dyni), beta-karoten, a także witaminy z grupy C i E, kwasy omega-3 i omega-6, miedź, cynk, mangan i selen.