Kobiety mają swoje poranne lub wieczorne nawyki pielęgnacyjne, by skóra była nawilżona, piękna, a włosy lśniące. Dla promiennego wyglądu poświęcamy czas i sięgamy po specjalne kosmetyki, dobierając je do typu naszej cery. Jednak, by nawilżenie było na odpowiednim poziomie, sam balsam to trochę za mało. Należy także pić dużo wody (1,5-2 l dziennie) oraz pamiętać, że kondycja naszego organizmu zależy również od aktywności fizycznej i zbilansowanej diety. Coraz częściej zwracamy uwagę na to co jemy. Niestety nawet zdrowe menu może nie dostarczy

nam wszystkich potrzebnych składników odżywczych na odpowiednim poziomie. Dlatego do codziennych rytuałów dołączamy również suplementację witamin. Stosujemy kapsułki, które w swoim składzie mają witaminy A, C, D czy E, dzięki czemu pozytywnie wpływają na naszą witalność i odporność.

Jednak czy o całe nasze ciało dbamy tak samo starannie? W tych codziennych rytuałach często zapominamy o… oczach! A to one nieustannie wystawiane są na wielogodzinny kontakt z ekranami emitującymi niebieskie światło, które je męczą i wysuszają. Oczy każdego dnia, już od pierwszych minut po przebudzeniu, ciężko pracują, dlatego warto poświęcić im odrobinę uwagi przy codziennej pielęgnacji. By poprawić ich kondycję też musimy zadbać o nie „od środka”. To znaczy, że też powinniśmy dostarczyć im niezbędnych składników, by dobrze funkcjonowały, nie piekły, nie wysychały i nie występowało zaczerwienienie. To nic trudnego, skoro wspieramy już nasze dobre samopoczucie poprzez suplementację, wystarczy do codziennego zestawu dołączyć kapsułki zawierające ważne dla oczu kwasy DHA, witaminę C i E, a także luteinę, zeaksantynę oraz cynk.

Jak dbać o oczy?

Do najczęściej stosowanych sposobów na ochronę naszych oczu przed zmęczeniem należą krople nawilżające, które pozwalają przynieść szybką ulgę np. podczas korzystania z komputera czy telefonu komórkowego. Wśród domowych sposobów możemy wymienić jeszcze m.in. stosowanie



kompresów łagodzących na oczy, a także wykonywanie określonych ćwiczeń. Wśród nich znajduje się tzw. zasada 3 x 30, które polega na tym, aby co 30 minut przez 30 sekund spoglądać na przedmioty oddalone od nas o przynajmniej 30 metrów. Nasz wzrok jest bowiem ewolucyjnie przystosowany do patrzenia w dal, dlatego ten rodzaj ćwiczenia jest dla niego formą odpoczynku. Pamiętajmy również, że pracując przed komputerem lub oglądając filmy czy seriale, bardzo istotne jest regularne mruganie, które naturalnie nawilża nasze oczy. Bardzo często bowiem mocne skupienie sprawia, że zapominamy o tej czynności, a nasze oczy zdecydowanie szybciej się męczą.

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu?

Zewnętrzna ochrona oczu nie powinna jednak stanowić jedynej formy profilaktyki. Poznajcie trzy sprawdzone sposoby, jak wzmacniać wzrok również od środka.

Zbilansowana dieta – spożywanie określonych posiłków nie pozostaje bez wpływu na kondycję wzroku. Aby ją wzmocnić, powinniśmy spożywać produkty zawierające kwasy omega-3 (łagodzą objawy suchego oka, obniżają ciśnienie oczne) – zawarte m.in. w tłustych rybach czy orzechach ziemnych. Kluczowa jest również witamina A, której bogatym źródłem są marchew, pomidory, szpinak czy brokuły. Nasza dieta powinna być również bogata w miedź, cynk, selen czy mangan.

– niedobór płynów w naszych organizmie, jest również niezwykle groźny dla naszych oczu. Złe nawodnienie może zwiększać ryzyko występowania suchości, przekrwienia, zaczerwienienia, a nawet bólu oczu. Dlatego powinniśmy wypijać przynajmniej 2,5 litra wody dziennie. Suplementy diety (np. Ocuvite Complete) – powinny zawierać one m.in. kwasy tłuszczowe omega-3 oraz witaminy C i E, a także cynk. Kapsułki Ocuvite Complete zawierają również luteinę i zeaksantynę. Składniki te pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia, a także chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Przyjmujesz inne suplementy? Nie zapomnij dołączyć do nich te, które pozytywnie wpłyną na wzrok.

Pamiętajmy, niewiele wystarczy, aby cieszyć się lepszą kondycją naszych oczu. Wyróbmy w sobie zdrowe nawyki. Wystarczy kilka tygodni, by wykształcić w sobie nowe przyzwyczajenia. Powyższe kroki z pewnością sprawią, że zwiększy się nasz codzienny komfort.