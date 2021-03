Organizatorem akcji "Polscy okuliści kontra jaskra" jest Polskie Towarzystwo Okulistyczne. W tegorocznej edycji biorą udział aż 74 placówki z 40 miast w 15 województwach. Pełna lista tych miejsc dostępna jest na stronie www.tydzienjaskry.pl.

W badaniach mogą uczestniczyć osoby, które nie korzystały z konsultacji okulistycznej w ostatnim roku i nie miały wcześniej zdiagnozowanej jaskry.

Diagnostyka dostępna w ramach programu obejmie pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie dna oka oraz grubości rogówki. W przypadku, gdy wyniki wskażą na podejrzenie jaskry, pacjent zostanie objęty dalszym leczeniem specjalistycznym.

Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, prof. Jacek P. Szaflik podkreśla, że w przypadku jaskry nie możemy mówić o profilaktyce, a jedynie o wczesnej diagnostyce. Dlatego udostępnianie pacjentom bezpłatnych badań w kierunku wczesnego wykrycia jaskry to bardzo ważny krok w walce z tą podstępną chorobą.

Kto narażony na jaskrę?

Grupy najbardziej narażone na rozwój jaskry to osoby cierpiące na krótkowzroczność, migrenowe bóle głowy czy choroby przewlekłe, takie jak miażdżyca i cukrzyca. Organizatorzy akcji apelują jednak do wszystkich grup wiekowych o poddawanie się regularnym badaniom okulistycznym. Czynniki sprzyjające chorobie to także palenie papierosów i przypadki zachorowań na jaskrę wśród najbliższej rodziny.

Zdaniem dr hab. Anny Kamińskiej, przewodniczącej Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, wizyty kontrolne powinny się odbywać raz na 2-3 lata, a w przypadku osób z grupy podwyższonego ryzyka – co 6-12 miesięcy.

- Chociaż jaskra to choroba, która dotyczy głównie osób w podeszłym wieku, to może pojawić się na każdym etapie życia – nawet u dzieci i młodzieży. Na zachorowanie zdecydowanie bardziej narażone są osoby, u których w rodzinie zdarzały się już wcześniej przypadki choroby – zauważa prof. Szaflik, cytowany w informacji prasowej przesłanej PAP.

Zdaniem lekarzy dużym utrudnieniem we wczesnej diagnostyce jaskry jest fakt, że nie daje ona często charakterystycznych, uciążliwych objawów. Do symptomów należą m.in. ograniczenie pola widzenia czy obniżenie ostrości wzroku, które ciężko od razu skojarzyć z poważnym schorzeniem.

Prof. Bożena Romanowska-Dixon, kierownik Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie uczula, że aż w 90 proc. przypadków jaskra przebiega bez widocznych dolegliwości. Dlatego tak istotną rolę grają samoobserwacja i regularne badania.

Leczenie jaskry

Jaskrą nazywana jest grupa chorób oka o charakterze przewlekłym i postępującym, w których dochodzi do stopniowego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Jaskra jest drugą po zaćmie najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych, jednak według WHO - groźniejszą, ponieważ uszkodzenie nerwu wzrokowego jest nieodwracalne.

Mimo nieodwracalności zmian powodowanych przez jaskrę, możliwe jest podjęcie leczenia, które ma na celu spowolnienie rozwoju choroby. Najczęściej wykorzystywaną metodą jest obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego za pomocą kropli. Zazwyczaj taka terapia przynosi efekty i pacjenci mogą zachować wzrok na funkcjonalnym poziomie do końca życia. Alternatywnym i bardziej inwazyjnym sposobem jest leczenie operacyjne.

Szacuje się, że w Polsce na jaskrę choruje nawet 800 tys. osób, a tylko połowa z nich została zdiagnozowana. W poprzednich czterech edycjach Światowego Tygodnia Jaskry przebadano łącznie 10 500 pacjentów, z których 40 proc. zostało skierowanych na dalsze leczenie.