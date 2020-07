Ciepłe promienie słoneczne i letni wiatr budzą bardzo pozytywne skojarzenia. Miło jest położyć się na leżaku albo udać się w pieszą wędrówkę w góry. Dla wielu z nas to niezwykle przyjemna odskocznia od pracy, zwłaszcza jeśli na co dzień opiera się ona na spędzaniu czasu przed ekranem komputera. Dlatego wówczas, podczas urlopu, chętnie decydujemy się również na odpoczynek od urządzeń elektronicznych – najlepiej gdybyśmy nie włączali wtedy zbyt często komputera, a czas spędzony z telefonem komórkowym w ręku ograniczali możliwie jak najbardziej. To jednak za mało, aby nasze oczy mogły cieszyć się długo wyczekiwanymi wakacjami – pamiętajmy, że każdego dnia pracują one „na pełnych obrotach”. Dlatego latem nie zapominajmy o odpowiedniej ochronie przed promieniami słońca – na ich szkodliwy wpływ narażona jest bowiem nie tylko skóra (promieniowanie UV), ale również… oczy.

Najlepszy „gadżet” na lato? Okulary!

Naszym nieodłącznym „gadżetem” w sezonie letnim powinny być okulary przeciwsłoneczne. Nie tylko sprawią one, że słońce nie będzie nas „razić”, ale też ochronią oczy przed negatywnym oddziaływaniem promieni słonecznych. Zbyt intensywna ekspozycja na słońce może bowiem powodować m.in.: poczucie dyskomfortu, które wywołuje konieczność mrużenia oczu, łzawienie czy ból. Do innych dolegliwości możemy zaliczyć również pieczenie, zaczerwienienie oraz wysuszenie oczu.

Dlatego, jeśli podczas wymarzonego urlopu będą doskwierały nam takie dolegliwości, przyjemność płynąca z wolnego czasu czy z oglądania pięknych widoków z pewnością będzie nieco mniejsza. Kiedy wybieramy się na wyjazd, zawsze warto mieć przy sobie zarówno odpowiednio dobrane okulary chroniące przed słońcem, jak i krople nawilżające do oczu (np. Hyal-drop multi), które pozwolą zminimalizować uciążliwe objawy.

Czy wybór okularów ma znaczenie?

Wybór okularów przeciwsłonecznych nie może być dziełem przypadku. Przede wszystkim powinny one posiadać odpowiedni filtr UV, najlepiej taki do 400 nm w całym widmie, co będzie stanowiło najważniejszą barierę, która chroni nasze oczy przed negatywnym oddziaływaniem słońca. Muszą być również właściwie wyprofilowane i dostosowane do kształtu naszej twarzy, tak aby dokładnie zakrywały gałki oczne. Takie okulary zagwarantują ponadto, że między nimi a naszą twarzą nie wytworzą się szczeliny, przez które do oczu trafią promienie słoneczne. Ochronią nas także przed wiatrem, który może wysuszać oczy i również powodować objawy suchego oka, jak pieczenie, łzawienie czy uczucie piasku pod powiekami. Jednak czy wszystkie okulary będą jednakowo spełniały swoje zadanie? Niestety nie.

W okresie wakacyjnym bardzo popularne są zakupy okularów przeciwsłonecznych na straganach/bazarach czy właśnie w supermarketach – m.in. ze względu na ich zaskakująco niską cenę. Należy jednak pamiętać, że dokonując zakupu w takich miejscach nigdy nie mamy pewności co do jakości wykonania powłok filtrujących. Tanie modele od nieautoryzowanych sprzedawców często nie posiadają filtra UV i co ważne – takie okulary mogą powodować większe uszkodzenie struktur oka niż w przypadku, gdybyśmy nie stosowali żadnych okularów. Co więcej, zdarza się także, że w okularach przeciwsłonecznych gorszej jakości, zamontowane soczewki nie „trzymają” neutralnej mocy zero – wykazując niewielką moc sferyczną, cylindryczną czy też pryzmatyczną – a to skutkuje w konsekwencji nieostrym lub niekomfortowym widzeniem (pływanie obrazu, zakrzywianie krawężników, itp.). Warto wiedzieć, że jeśli borykamy się z wadą wzroku, możemy także skorzystać z przeciwsłonecznych okularów korekcyjnych, które oprócz filtracji UV zapewnią nam odpowiednią korekcję wady.