Przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach mocno wpływa na nasz wzrok i to negatywnie. W jaki sposób? Powietrze w miejscach z zamkniętym obiegiem jest zazwyczaj bardzo suche, a to wprost – wysusza nasze oczy. Co więcej, w przestrzeniach biurowych znajduje się zazwyczaj bardzo dużo komputerów i monitorów, a wyświetlacze dodatkowo jonizują powietrze, co tylko zwiększa poczucie suchości. To wszystko sprawia, że nasze oczy mogą być przekrwione, bolące, pod powiekami możemy „czuć piasek”– komentuje Paweł Szczerbiński, ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Klimatyzacja ochładza powietrze, ale zarazem zmniejsza jego wilgotność. Z kolei, gdy powietrze jest suche, zachodzi nadmierne parowanie wody z filmu łzowego, co nasila występowanie problemu suchego oka. Może być on dokuczliwy nie tylko w biurze, ale także w czasie prowadzenia samochodu z włączoną wentylacją czy w centrum handlowym, gdzie klimatyzacja jest jedynym sposobem cyrkulacji powietrza. Przez to oczy wysuszają się, stają się podrażnione, zaczerwienione, bolą i pieką. Pamiętajmy, że „zespół suchego oka” (na tę przypadłość składają się m.in. powyższe objawy) to nie tylko dyskomfort, ale może prowadzić do poważniejszych powikłań zdrowotnych.

Wystawy sklepowe – wyzwanie do oczu?

Obecność w galeriach handlowych, poza suchym powietrzem niesie dla oczu jeszcze jedno zagrożenie. Aby zachęcić nas do zatrzymania się przy witrynach, wykorzystuje się do tego m.in. odpowiednie oświetlenie czy wizualizacje na kolorowych wyświetlaczach. Niestety, większość ekranów multimedialnych jest skonstruowanych w technologii LED, która emituje dużą ilość szkodliwego promieniowania niebieskiego, a to niekorzystnie wpływa na nasze oczy i po prostu męczy wzrok.

Jak radzić sobie z problemem suchego oka?

Osoby, którym dokucza ból i dyskomfort związany z problemem suchego oka, mogą pomóc sobie stosując krople zapewniające długotrwałe i intensywne nawilżenie, np. krople do oczu Hyal-Drop multi (można je stosować także w celu nawilżania i zwilżania miękkich i twardych soczewek kontaktowych). Zastosowanie kropli, tzw. sztucznych łez, sprawdzi się, gdy długo przebywamy w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Nie bez znaczenia są codzienne nawyki dlatego, gdy mamy możliwość, „gimnastykujmy” gałki oczne co pół godziny, najlepiej patrząc w dal przy naturalnym oświetleniu na kolorowe, naturalne widoki. Jeśli to możliwe, po 8-godzinnym dniu pracy minimalizujmy korzystanie z elektroniki, a w czasie czytania dbajmy o odpowiednie oświetlenie pomieszczenia.