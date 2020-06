Za pomocą odpowiedniej diety możemy dbać zarówno o sylwetkę, jak i unikać pojawienia się wielu chorób (np. cywilizacyjnych). Warto wiedzieć, że jest także kluczowa, jeśli chodzi o „kondycję” naszego wzroku. Odpowiednio skomponowane posiłki pozwolą dostarczać organizmowi niezbędnych minerałów, witamin czy składników odżywczych, które wzmacniają oczy i jakość widzenia. Oczywiście w sytuacji, gdy nasza praca polega na pracy z komputerem lub jeśli bardzo dużo spędzamy przed ekranem komórki – sama dieta może nie wystarczyć. Zawsze gdy czujemy, że nasz wzrok jest przemęczony, gdy oczy są zaczerwienione i szczypią, możemy sięgnąć po natychmiastową pomoc, czyli nawilżenie w postaci sztucznych łez (np. wyrób medyczny Hyal-Drop multi), który stanowi wsparcie w walce z wymienionymi dolegliwościami. A jak wspierać oczy od wewnątrz?

Wolnym rodnikom powiedz STOP

Aby zachować prawidłowe widzenie, powinniśmy zadbać o to, by w naszej diecie pojawiły się produkty bogate w substancje blokujące rozwój wolnych rodników, które należą do ważnych czynników rozwoju chorób przewlekłych, takich jak choroby degeneracyjne. Zwyrodnienia mogą więc występować także w układzie wzrokowym, a szczególnym tego przykładem jest zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem (AMD – age related macular degeneration). Właśnie dlatego na naszych talerzach codziennie powinny pojawiać się produkty bogate w przeciwutleniacze, czyli np. pietruszka, szpinak, brokuły czy sałata.

Moc witamin – wsparcie dla oczu

Podstawą każdej diety powinna być duża ilość warzyw i owoców, które są cennym źródłem niemal wszystkich witamin i minerałów – i mają wpływ na wzrok.

- Witamina A jest niezbędna dla oczu, a jej niedostateczna ilość może prowadzić do zaburzeń widzenia o zmierzchu, tzw. „kurzej ślepoty” (szczególnie niebezpiecznej dla kierowców), ponadto jej niedobór może sprzyjać pojawieniu się zwyrodnienia plamki żółtej. Znajdziemy ją np. w marchwi, brzoskwiniach czy czerwonej papryce. Nie zapominajmy też o dostarczaniu organizmowi witaminy C (zawartej np. w cytrusach, brokułach czy papryce), której zadaniem jest właśnie walka z wolnymi rodnikami oraz synteza kolagenu, który zapewnia odpowiednią trwałość naczyń krwionośnych oka. Witamina C jest też niezbędna do zachodzenia procesu regeneracji witaminy E, która jest bardzo silnym witaminowym przeciwutleniaczem i odpowiada za szczelność błon komórkowych oczu. Znajdziemy ją w olejach, orzechach i nasionach zbóż – komentuje ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Ważne: witaminy A, C i E wzajemnie uzupełniają swoje działanie antyoksydacyjne. Jednak abyśmy mogli liczyć na ich kompleksowe działanie pamiętajmy, że witaminy A, D, E i K są rozpuszczalne w tłuszczach , więc nie powinniśmy całkowicie eliminować tłuszczów z naszej diety.

Na oczy – jeszcze raz dieta!

Ponadto, warto uwzględnić w swojej diecie także produkty bogate w luteinę (np. jarmuż, szpinak, sałata zielona, brokuły, groszek zielony), zeaksantynę (pomarańczowe i zielone warzywa) oraz cynk, który znajdziemy m.in. w rybach, jajach, mięsie czy nasionach dyni lub słonecznika. Zadaniem tych składników jest zmniejszanie ryzyka wystąpienia zaćmy i zwyrodnienia plamki żółtej.

Nasz obecny styl życia nie pomaga oczom, dlatego tak ważne jest żebyśmy potrafili o nie zadbać. Nikt nas nie nauczył, że wraz z postępem technologicznym, zmianami stylu życia w zupełnie inny sposób ich „używamy”, a co za tym idzie są one narażone na dużo większe zagrożenia. Właśnie dlatego tak ważne jest ich „odżywianie” od wewnątrz i dbanie o odpowiednie nawilżenie od zewnątrz.