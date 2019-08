- To jest światło o wysokiej energii, światło, które dociera dalej i naukowcy udowodnili, że jest to jedna z przyczyn do zwyrodnienia plamki żółtej – powiedziała Blanka Nasiłowska.

– W prawie 22 procentach powoduje ślepotę – dodała.

Jak się przed tym uchronić?

– Podstawą są okulary z filtrem światła niebieskiego – zaznaczyła.

Źródło: Agencja X-News