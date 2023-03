“Rola białka Indukowanego Prolaktyną (ang. Prolactin-Induced Protein – PIP) w progresji raka gruczołu piersiowego przy zastosowaniu terapii adjuwantowej” – to tytuł projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 12, w którym jednostką realizującą był Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, a kierownikiem prof. Piotr Dzięgiel.

Reklama

Naukowiec podkreślił, że w badanach skoncentrowano się na korelacji niskiego poziomu białka PIP w komórkach nowotworowych piersi z opornością na działanie cytostatyków, stosowanych w standardowej chemioterapii. Doprowadziło to do wniosku, że białko to zwiększa efektywność działania cytostatyków, którym niejako „pomaga” zabijać komórki nowotworowe.

Reklama

Prof. Piotr Dzięgiel ocenił, że jednym z potencjalnych ważnych zastosowań tej odkrytej zależności mogą być testy, pozwalające spersonalizować terapię pacjentek z rakiem piersi.

- Skoro wiemy, że standardowa chemioterapia nie działa efektywnie, jeśli nie ma PIP, za pomocą stosunkowo prostego testu można byłoby wyodrębnić grupę chorych, dla których należy szukać innych rozwiązań terapeutycznych. Bardziej spersonalizowanej chemioterapii, która będzie skuteczna, pozwoli przyspieszyć leczenie i zmniejszy negatywne skutki - powiedział naukowiec.

Zaznaczył, że badania przeprowadzono na materiale archiwalnym, czyli zgromadzonym wcześniej. Nie były to badania kliniczne, ale w pełni potwierdziły wymienioną wcześniej zależność poziomu białka PIP w komórkach nowotworowych piersi z opornością na działanie cytostatyków, stosowanych w standardowej chemioterapii.

Wyniki badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie American Journal of Cancer Research oraz najnowsze rezultaty wysłano do Scientific Reports. Wśród autorów publikacji większość stanowią pracownicy Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, kierowanego przez prof. Piotra Dzięgiela.