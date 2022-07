Specjalistka jest onkologiem specjalizującym się w nowotworach urologicznych, pracuje w Szpitalu Grochowskim w Warszawie. Ostrzega, że rak pęcherza jest dość częstym nowotworem i niestety wciąż bagatelizowanym. Każdego roku w Polsce rozpoznaje się około 8 tys. nowych przypadków tego nowotworu, a zachorowania w znacznym stopniu zależą od stylu życia.

- U około połowy pacjentów nowotwór pęcherza jest skutkiem palenia tytoniu, a u około jednej trzeciej – skutkiem zawodowej ekspozycji na różne szkodliwe substancje chemiczne. Bywają też pacjenci, u których występują jednocześnie oba te czynniki ryzyka zachorowania – to osoby, które palą i równocześnie są narażone na toksyczne chemikalia – zaznacza w informacji przekazanej PAP. Dodaje, że najczęściej chorują mężczyźni.

Problemem jest późne wykrywanie raka pęcherza. - Niestety w Polsce u dużej części pacjentów rak pęcherza jest rozpoznawany w stadium, gdy jest już zaawansowany i inwazyjny. Dlatego umiera ten nowotwór około 4 tys. pacjentów rocznie – stwierdza ekspertka kampanii edukacyjnej „Rak pęcherza – wykryj i lecz!”.

Aby wykryć ten nowotwór nie są potrzebne specjalistyczne badania. - Podstawowym badaniem, które może pomóc wcześnie wykryć raka pęcherza jest zwykłe, ogólne badanie moczu. Jest to badanie tanie, niebolesne, bardzo łatwe do wykonania, które możemy sobie sami zlecić. Warto je wykonywać regularnie nawet, jeśli nie odczuwamy żadnych dolegliwości, czy nie obserwujemy żadnych niepokojących objawów. Dzięki temu możemy znaleźć chorobę we wczesnym stadium rozwoju - przekonuje.

Najbardziej niepokojące jest czerwone lub różowe zabarwienie moczu. Wtedy konieczne jest natychmiastowe wykonanie badania ogólnego moczu. Według specjalistki bardzo ważne jest, by obserwować również stolec. - Gdy zauważymy czerwone zabarwienie moczu lub stolca, nawet jeśli pojawiło się i minęło, jak najszybciej należy zameldować o tym swojemu lekarzowi rodzinnemu. Nie cieszmy się, że krwiomocz był epizodyczny i zniknął, tylko zróbmy badania kontrolne - zaznacza.

Zaleca, żeby w takim wypadku oprócz badania ogólnego moczu wykonać USG jamy brzusznej z oceną pęcherza moczowego. Trzeba tylko pamiętać, że pęcherz musi być wypełniony jak balon, bo tylko wtedy można go dobrze ocenić w badaniu USG. Należy zatem przyjść z butelką niegazowanej wody i wypić ją tuż przed badaniem.

- Nie u wszystkich osób z rakiem pęcherza występuje krwiomocz, dlatego powinniśmy zwracać uwagę także na inne objawy – zwraca uwagę dr Iwona Skoneczna. Niepokojąca jest trwająca ponad 2 tygodnie infekcja dróg moczowych oraz problemy z oddawaniem moczu, takie jak szczypanie, pieczenie, ból, jak też częste oddawanie moczu. Niektóre nowotwory mogą bowiem podrażniać pęcherz moczowy, w taki sposób, że nie dają krwawienia lecz przypominają infekcję.

W razie podejrzenia raka pęcherza konieczna jest konsultacja u urologa. - Urolog powinien zajrzeć do środka pęcherza moczowego za pomocą instrumentu o nazwie cystoskop. Zabieg ten, nazywany cystoskopią, wykonywany jest w znieczuleniu. Lekarz ma wówczas możliwość dokładnego obejrzenia pęcherza oraz wycięcia podejrzanych zmian. Jeśli zmiany są niewielkie możliwe jest wycięcie ich w całości, natomiast jeśli są duże i rozległe, pobiera się z nich wycinki. Następnie wycinki te są analizowane pod mikroskopem. Jest to tzw. badanie mikroskopowe histopatologiczne, którego wyniki dają ostateczną odpowiedź, czy mamy do czynienia z rakiem oraz z jakim jego typem – wyjaśnia dr Iwona Skoneczna.