Jak przypomina zastępczyni ordynatora oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologicznym ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach dr Aleksandra Szymańska, okres jesienno-zimowy jest czasem zwiększonej liczby zachorowań na grypę, która jest chorobą wywoływaną przez wirusy. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas mówienia, kaszlu czy wydmuchiwania nosa.

- Najbardziej charakterystycznym objawem grypy jest bardzo wysoka gorączka, powyżej 39 stopni, nawet 40 stopni, która w innych chorobach paragrypowych, np. przeziębieniach, nie zdarza się. Powinna ona wzbudzić nasz niepokój, szczególnie połączona z silnymi bólami mięśniowo-stawowymi – zaznaczyła internistka.

- Może być niewielki, wodnisty katar, też w niewielkim stopniu suchy kaszel – takie objawy mogą sugerować występowanie infekcji grypowej. Powinniśmy wtedy starać się chronić innych, czyli unikać już raczej chodzenia do pracy, wprowadzić sobie spoczynkowy tryb życia i stosować leczenie objawowe – przeciwgorączkowe – zaleciła.

Choroba trwa, o ile nie dojdzie do powikłań, około siedmiu dni. Kaszel i złe samopoczucie mogą utrzymywać się ponad dwa tygodnie. Szymańska zaznaczyła, że należy wówczas starać się obniżyć sobie gorączkę niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi, jak paracetamol czy ibuprofen, pić dużo płynów i – najlepiej – leżeć w łóżku, także aby zmniejszyć ryzyko powikłań pogrypowych.

Są one niebezpieczne i zalicza się do nich: zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego, zaostrzenie istniejących chorób przewlekłych czy powikłania neurologiczne. Ryzyko powikłań jest wysokie wśród osób po przeszczepach, chorych na astmę i inne przewlekłe schorzenia układu oddechowego, na choroby serca i układu krążenia, choroby nerek i o obniżonej odporności.

Żeby zminimalizować ryzyko zachorowania, warto możliwie unikać dużych skupisk ludzkich, a także stosować zasady rozpowszechnione w pandemii koronawirusa, dotyczące środków ochrony osobistej i higieny.

Lekarze ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach zachęcają też do szczepień przeciw grypie, szczególnie osoby starsze, z obniżoną odpornością i chorobami przewlekłymi. Grypa jest bowiem chorobą sezonową i co sezon epidemiczny opracowywany jest nowy skład szczepionki.

Sezon epidemiczny grypy trwa w Polsce od października do maja. Szczepienia przeciw tej chorobie są zalecane i wykonywane przez cały sezon jesienno-zimowy. Optymalny okres szczepienia to czas przed rozpoczęciem okresu zwiększonej zachorowalności. W Polsce występuje on przeważnie od stycznia do marca.

Bezpłatną szczepionkę przeciw grypie otrzymują osoby powyżej 75 lat i kobiety w ciąży. Refundacja w wysokości 50 proc. należy się m.in. osobom z obniżoną odpornością i pacjentom powyżej 60 lat. Zależnie od typu szczepionki ich pełna cena wynosi od ok. 50 zł do ok. 100 zł.