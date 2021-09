Chodzi o ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu szczepionek na jednego pacjenta.

Reklama

Resort przesądził, że od 16 września 2021 r. ograniczona będzie ilość wydawanego na jednego pacjenta w wieku powyżej 9. roku życia (w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym) produktu leczniczego Efluelda, Fluarix Tetra, Influvac, Influvac Tetra, VaxigripTetra - przysługiwać będzie nie więcej, niż jedna ampułko-strzykawka na 180 dni.

W przypadku pacjentów poniżej 9 r. ż. ograniczenie produktów Fluarix Tetr, Influvac, Influvac Tetra, VaxigripTetra dotyczy ilości nie więcej niż dwie ampułko-strzykawki na 180 dni. Wynika to z faktu, że u dzieci, które nie ukończyły 9 lat i dotychczas nie były szczepione przeciw grypie, powinny być podane dwie dawki w odstępie minimum czterech tygodni.

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusy. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub przez kontakt ze skażoną powierzchnią. Okres inkubacji wynosi od jednego do czterech dni. Specjaliści - na stronie szczepienia.pzh.gov.pl - wskazują, że objawy grypy są podobne do wielu innych ostrych chorób infekcyjnych i są zarówno miejscowe (kaszel, ból gardła, katar), oraz w postaci nagłej, wysokiej gorączki powyżej 38ºC, dreszczy, bólów mięśniowo-stawowych, bólów głowy, bólu w klatce piersiowej, złego samopoczucia, braku łaknienia, nudności i wymiotów.

Choroba trwa, o ile nie dojdzie do powikłań, około 7 dni. Kaszel i złe samopoczucie mogą utrzymywać się ponad dwa tygodnie. Powodem ciężkiego przebiegu grypy są powikłania pogrypowe, m.in. zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, zaostrzenie istniejących chorób przewlekłych, powikłania neurologiczne.