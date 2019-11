W obecnym sezonie 2019/2020 na rynku są dostępne trzy szczepionki przeciw grypie. Jak podkreślają eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, szczepienie jest najskuteczniejszą metodą walki z sezonową grypą, a coroczne szczepienia ograniczają transmisję wirusa. Do hurtowni właśnie trafiła kolejna partia szczepionek refundowanych, kilkaset tysięcy sztuk. Ponadto dostępne są również szczepionki nierefundowane (domięśniowe oraz donosowe). Warto pamiętać, że na szczepienie przeciw grypie nie jest jeszcze za późno. Eksperci OPZG zalecają wykonywanie szczepień nawet w grudniu lub styczniu.

- Rzeczywiście ze względu na opóźnienie w rekomendacji WHO szczepionki trafiły na rynek około dwa tygodnie później niż w poprzednim sezonie, ale na szczepienie nigdy nie jest za późno, ma ono to sens nawet w grudniu lub styczniu. Odporność zyskujemy po tygodniu od zaszczepienia – wytłumaczył prof. Antczak.

Z powodu grypy, na świecie, średnio co minutę umiera jedna osoba. Wirus grypy jest szczególnie niebezpieczny dla pacjentów z grup ryzyka: dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych, a także przewlekle chorych. Do najczęściej występujących powikłań należą: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie mięśnia sercowego oraz niewydolność oddechowa. Istnieje również ryzyko powikłań neurologicznych: zapalenie mózgu oraz zapalenie opon mózgowych, których następstwa mogą być nieodwracalne. Wirus grypy wśród najmłodszych rozprzestrzenia się szczególnie szybko. Pacjenci do 5. roku życia obciążeni są wyższym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby lub groźnych powikłań. Przypadki zachorowań u dzieci występują trzykrotnie częściej niż u dorosłych.

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w ciągu ostatnich dwóch miesięcy (1 września-22 października 2019 roku) na grypę i choroby grypopodobne zachorowało aż 627 839 osób, co oznacza 16 proc. więcej zachorowań niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Hospitalizacji wymagało 1 199 osób.

Jak podkreślają eksperci szczepienia przeciw grypie są bezpieczną i najskuteczniejszą metodą zapobiegania zakażeniom grypy. Wirus grypy bardzo często mutuje, dlatego każdego roku wytwarzana jest nowa szczepionka, która ma za zadanie chronić organizm podczas najbliższego sezonu grypowego. Szczepionka „ucząc” organizm walczyć z wirusem wzmacnia układ odpornościowy. Skuteczność szczepień u zdrowych osób poniżej 65 roku życia sięga 70-89 proc.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Program od ponad 6 lat prowadzi w Polsce działania edukacyjne na rzecz budowania świadomości zagrożeń wynikających z tej choroby, jak i podniesienia poziomu wyszczepialności przeciw grypie, zarówno wśród pacjentów z grup ryzyka, jak też w całym społeczeństwie. Organizatorem Społecznej Kampanii Informacyjnej powstałej w ramach Programu jest Fundacja Nadzieja dla Zdrowia. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządu oraz do pracodawców. Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego, wielu organizacji zrzeszających lekarzy, pracodawców, związki samorządów i towarzystwa medyczne.