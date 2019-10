Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH w Warszawie w naszym kraju przeciwko grypie szczepionych jest zaledwie około 1 proc. dzieci do 14. roku życia, czterokrotnie mniej niż w całym społeczeństwie. W Polsce od kilku lat wyszczepialność przeciwko tej chorobie nie przekracza 4 proc. i jest jedną z najniższych w Europie.

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że w sezonie grypowym wirusem grypy zaraża się od 20 do 30 proc. dzieci (w porównaniu do 5-10 proc. dorosłych). Kierownik Krajowego ośrodka ds. Grypy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH w Warszawie prof. Lidia Brydak uważa, że w naszym kraju ten odsetek jest jeszcze wyższy. W jej ocenie, wirusem grypy zakaża się u nas aż 35-40 proc. dzieci między 1. a 14. rokiem życia. Zagraża to ich zdrowiu, a także zdrowiu osób dorosłych, szczególnie ludziom starszym oraz z chorobami przewlekłymi.

Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy mają nadzieję, że bezbolesna forma podania szczepionki, eliminująca strach przed ukłuciem igły, przyczyni się do zwiększonej wyszczepialności wśród dzieci. - Ze względu na częste przebywanie najmłodszych w dużych skupiskach ludzi, takich jak szkoły czy przedszkola wirus grypy rozprzestrzenia się wśród dzieci błyskawicznie, np. poprzez kichnięcie czy podanie dłoni osobie zarażonej - przekonują w przekazanym PAP komunikacie.

Szczepionka donosowa przeciwko grypie przeznaczona jest dla dzieci od 2. do 18. roku życia i znajduje się w aktualnych wytycznych Programu Szczepień Ochronnych ogłoszonych w październiku 2019 r. przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wskazują, że aż 70 proc. rodziców wybiera szczepienia w formie aerozolu donosowego ze względu na strach dzieci przed igłą i bólem. Cena szczepionki donosowej sięga 80-90 zł, ale koszt ten – podkreślają eksperci OPZG – jest znacznie mniejszy niż koszt groźnych dla zdrowia i życia powikłań oraz związanej z nimi hospitalizacji.

Grypa może powodować groźne powikłania, tymczasem dzieci chorują na grypę trzy razy częściej niż dorośli i są szczególnie narażone na ciężki jej przebieg. - Ryzyko ciężkiego przebiegu grypy i wystąpienia groźnych powikłań pogrypowych jest najwyższe u najmłodszych, do 5. roku życia – podkreślają eksperci OPZG.

Do najczęstszych powikłań wśród dzieci należą powikłania laryngologiczne (zapalenie ucha środkowego) oraz charakterystyczne dla wieku dziecięcego objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak zapalenie mózgu i encefalopatia (uszkodzenie mózgu), najczęściej u dzieci poniżej 10. roku życia.

Konsultant Krajowy ds. Pediatrii prof. Teresa Jackowska ma nadzieję, że szczepionka donosowa zwiększy w naszym kraju odsetek dzieci zaszczepionych przeciwko grypie z 1 proc. do kilku lub nawet kilkunastu procent. - Szczepienia są szczególnie ważne u najmłodszych między 6 a 59. miesiącem życia, u których dopiero kształtuje się układ odpornościowy – podkreśla.