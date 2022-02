Przybywa dzieci chorujących na PIMS-TS, czyli dziecięcy wieloukładowy zespół zapalny, dotykający najmłodszych, którzy przeszli zakażenie koronawirusem, często bezobjawowo. Jak wynika z rejestru dostępnego w serwisie pimsudzieci.pl, w Polsce zachorowało już ponad pół tysiąca najmłodszych. Schorzenie to, mające ścisły związek z COVID-19, najczęściej dotyka dzieci między 5 a 12 rokiem życia. W grupie tej dominują chłopcy – to aż 63 proc. wszystkich przypadków.

PIMS-TS, który rozwija się zwykle od 2 do 4 tygodni od zakażenia koronawirusem, objawia się najczęściej utrzymującą się 5 i więcej dni gorączką, której zwykle towarzyszą dolegliwości ze strony układu pokarmowego tj.. Charakterystyczne dla schorzenia jest także pogłębiające się zmęczenie. Ponadto, dzieci mogą uskarżać się na wysypkę, bóle gardła, głowy i karku, obrzęki dłoni i stóp, zapalenie spojówek.

– U najmłodszych pacjentów, którzy chorowali na COVID-19, może dojść do poważnych zaburzeń układu odpornościowego prowadzących do niewydolności wielu narządów – serca, nerek, wątroby czy narządu ruchu. PIMS-TS daje objawy podobne do choroby Kawasakiego, zapalenia wyrostka robaczkowego, czy wstrząsu septycznego, stąd ważne jest właściwe i jak najszybsze postawienie diagnozy oraz niezwłoczne rozpoczęcie odpowiedniego leczenia w warunkach szpitalnych – mówi dr n. med. Marta Sobczyńska, pediatra, Kierownik Działu Szpitalnych Standardów Medycznych w Szpitalu Medicover.