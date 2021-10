- Baterie guzikowe i małe zestawy magnesów ziem rzadkich stanowią najbardziej niebezpieczne przedmioty, jakie dziecko może połknąć – powiedział dr Patrick T. Reeves, adiunkt pediatrii w Naval Medical Center w San Diego. - Obiekty te mogą uszkadzać tkanki, powodować krwawienie, a nawet śmierć. Rodzice powinni starać się zmniejszyć dostęp dzieci do tych przedmiotów w domu.

Badacze przeanalizowali dane z ponad 100 szpitali dostarczone przez bazę danych National Electronic Injury Surveillance System, aby ocenić częstotliwość podejrzeń spożycia ciał obcych u dzieci w wieku 17 lat i młodszych. Odkryli, że całkowita liczba połkniętych ciał obcych pozostawała mniej więcej taka sama każdego roku od 2017 do 2021 roku, ale liczba połknięć baterii guzikowych lub cylindrycznych i magnesów znacznie wzrosła (magnesów z 2900 do 4900, baterii i urządzeń elektronicznych z 5800 do 6900).

Połknięcie ciała obcego

Według badań izby przyjęć przyjmują około 55 000 - 60 000 dzieci rocznie z powodu połknięcia ciała obcego. Większość dzieci, które połykały baterie, magnesy, monety, zabawki, artykuły biurowe, artykuły łazienkowe, biżuterię, elementy złączne (śruby, gwoździe itp.) czy ozdoby świąteczne miała od 0 do 5 lat. W okresie pandemii COVID-19 57 proc. przypadków połknięcia ciała obcego dotyczyło dzieci płci męskiej. Jak nietrudno przewidzieć, podczas pandemii spadła liczba przypadków połknięcia ciała obcego w szkole (z 2700 do 1200).

Większość ciał obcych, które zostają spożyte przez dzieci, przedostaje się do żołądka i ostatecznie opuszcza organizm poprzez wypróżnienie. Jednak niektóre przedmioty, takie jak elektroniczne baterie guzikowe lub małe magnesy ziem rzadkich, stanowią poważne zagrożenie, które może prowadzić do śmierci. Działanie silnego prądu elektrycznego i/lub elektrolitu z rozszczelnionej baterii może prowadzić do martwicy tkanek, zaś małe mocne magnesy przyciągając się poprzez ściany sąsiednich odcinków jelita mogą doprowadzić do miejscowego niedokrwienia, martwicy i przedziurawienia ściany jelita.

Niedawno amerykańska Komisja ds Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich wycofała kilka małych zestawów magnesów o dużej mocy, ale według autorów potrzebne są szersze działania. Wzywają oni do opracowania kampanii obejmujących edukację dla dzieci, rodziców, innych opiekunów i lekarzy, aby zapobiec kupowaniu tych niebezpiecznych przedmiotów i sposobów usuwania ich z domu.