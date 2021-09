"Musimy być przygotowani na czwartą falę pandemii, dlatego rozpoczęliśmy kolejny etap walki z COVID-19. W warszawskich szkołach organizujemy akcję szczepień dla uczniów w wieku 12-18 lat. Co ważne, razem z dziećmi zaszczepić się mogą także rodzice i nauczyciele" - przekazał na Twitterze prezydent stolicy.

Jak dodał, w Warszawie zaszczepiło się ponad 70 tys. dzieci w wieku 12-18 lat, a do akcji szczepień w szkołach zgłosiło się już kilka tys. uczniów. "Im więcej osób zaszczepionych, tym szybciej pokonamy pandemię. Szczepmy się – od tego zależy bezpieczeństwo i zdrowie nasze i naszych bliskich" - podkreślił Trzaskowski.

Miasto ma też zaplanowany harmonogram działań w warszawskich szkołach związanych ze szczepieniami. Jest on zgodny z wytycznym ministerstwa edukacji i nauki. Od 1 do 5 września odbyły się w szkołach lekcje wychowawcze oraz spotkania informacyjne i edukacyjne z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży. Od 6 do 12 września wychowawcy klas zbierali zgody na szczepienie uczniów, a akcja szczepień przeciw COVID-19 zaczęła się 13 września. Zakończy się 19 września.

Nastolatkowie będą szczepieni preparatami firmy Pfizer.