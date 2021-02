Co robić, by po porodzie odzyskać zgrabną sylwetkę i dobrą formę? Z jakich diet skorzystać? Do jakich specjalistów udać się po poradę?

Nowy cykl TVN Style „Rozenek cudnie chudnie" zburzy mit gwiazd, które miesiąc po narodzinach dziecka mogą pochwalić się już wysportowanym ciałem! Widzowie będą towarzyszyć Małgorzacie Rozenek-Majdan w jej drodze po zdrowie. Reklama Czy kobiety karmiące piersią mogą się odchudzać? - Nie powinny się głodzić. Ta dieta to mają być regularne posiłki - wyznała dietetyczka gwiazdy Lidia Podgórska. - Ciąża trwa 9 miesięcy. Dajmy sobie konkretny czas. Nie śrubujmy sobie tej diety, bo w końcu mamy wykarmić to dziecko - dodała. - Ja w ciąży płynęłam w szerokich wodach oceanu obżarstwa. Wszystko było moją słabością - zdradziła Małgorzata Rozenek-Majdan.