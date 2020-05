Jak zauważyła w rozmowie z PAP, statystyki pokazują, że ponad 40 proc. dzieci oddycha nieprawidłowo, czyli przez usta. Dziecko, w przeciwieństwie do dorosłych, stosunkowo późno przestawia się na oddychanie górną częścią klatki piersiowej, co jest kolejną cechą niewłaściwego oddychania.

Dodała, że skutki nieprawidłowego oddechu u dzieci są często dramatyczne i nieodwracalne.

- Począwszy od gorszej wydolności fizycznej, gorszej jakości snu, przerostu migdałków, częstych infekcji, czy wręcz nieprawidłowego rozwoju twarzoczaszki, innymi słowy wyglądu twarzy – wyliczyła niektóre konsekwencje jakie może nieść ze sobą niewłaściwe oddychanie u najmłodszych.

Wyjaśniła dalej, że jeżeli dziecko oddycha cały czas przez usta, to żuchwa wydłuża się. Niewłaściwie też kształtuje się podniebienie. Twarz dziecka staje się wtedy bardziej długa i płaska. Źle rozwijają się łuki zębowe. Takie dziecko skazane jest na wadę zgryzu i zaburzenia mowy.

Ekspertka przytoczyła też badanie, z którego wynika, że 70 proc. dzieci z niedrożnym nosem cierpi na dysfonię wynikającą z chorób jamy ustnej lub dysfunkcji strun głosowych, języka, gardła. Dodała też, że dziecko oddychające przez usta, które np. chrapie, ma gorzej dotleniony mózg, co wpływa negatywnie na rozwój intelektualny.

- Efektem nieprawidłowego oddychania może być gorszy rozwój dziecka. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale też może to wpływać na nadpobudliwość, pobudliwość psychoruchową i odporność organizmu. Takie dziecko wybudza się wielokrotnie w ciągu nocy, ma skoki adrenaliny i zaburzony sen - powiedziała.

Natomiast pytana o to, jak przekonać dziecko, szczególnie to młodsze, do noszenia maseczki, w czasie epidemii powiedziała, że należy przede wszystkim wytłumaczyć cel i sens jej noszenia.

- Można powiedzieć, że w ten sposób ochroni osoby starsze, np. babcię, dziadka, siebie i daje dobry przykład innym dzieciom. Chwalmy je, gdy to robi i motywujmy do samodzielnego zakładania, by poczuło się odpowiedzialne – podkreśliła.

Dodała też, że należy pamiętać o tym, by była ona dobrana do wielkości twarzy dziecka. Powinna zasłaniać nos i usta, łatwo zakładać się i ściągać. Dobrze przylegać. Dawać możliwość swobodnego oddychania i być przyjazna dla skóry.

- Oczywiście dzieci będą chętniej nosić kolorowe, wzorzyste maseczki, ale pamiętajmy, by ta atrakcyjność nie przesłoniła faktu, że barwniki wykorzystane w ich produkcji mogą podrażniać skórę dziecka, wywoływać alergie i być wręcz toksyczne. Warto po zakupie lub uszyciu taką maseczkę kilkukrotnie przeprać – powiedziała.