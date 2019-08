Kobiety w ciąży nie powinny stosować diety wegetariańskiej – MIT

Choć w okresie ciąży zapotrzebowanie na wiele składników pokarmowych jest o wiele wyższe, według Amerykańskiego Stowarzyszenia Dietetyki prawidłowo zbilansowana dieta wegetariańska jest odpowiednia dla osób na różnych etapach życia, w tym dla kobiet ciężarnych. To prawda, że każda dieta eliminacyjna może nieść ryzyko niedoborów, jednak dzięki właściwemu zaplanowaniu codziennego jadłospisu i ustaleniu odpowiedniej suplementacji można nie dopuścić do negatywnych skutków ich stosowania. W przypadku, jeśli kobieta spodziewająca się dziecka nie spożywa mięsa, powinna być przede wszystkim w stałym kontakcie z lekarzem i dietetykiem, którzy wskażą prawidłowe postępowanie – zarówno w zakresie diagnostycznym, jak i żywieniowym. Osoby stosujące dietę wegetariańską szczególnie narażone są na niedobór żelaza, wapnia, witaminy B12, witaminy D, selenu, cynku, jodu i kwasów omega 3, dlatego ich menu powinno uwzględniać produkty będące ich dobrym źródłem.

Kobieta w ciąży powinna jeść dla dwojga, nie za dwoje – FAKT

To prawda, że podczas ciąży przyszła mama musi dostarczyć niezbędną energię i składniki odżywcze zarówno dla siebie, jak i dla dziecka. Należy jednak pamiętać, że w I trymestrze ciąży zapotrzebowanie kaloryczne nie zmienia się w stosunku do okresu przed ciążą, natomiast należy zwiększyć podaż poszczególnych witamin: A, B1, B2, niacyny, choliny, kwasu pantotenowego, B6, B12, C, E, kwasu foliowego, a także składników mineralnych: wapnia i fosforu (w przypadku kobiet ciężarnych poniżej 19. roku życia), magnezu, żelaza, cynku, miedzi, jodu i selenu. Dopiero w II trymestrze ciąży zapotrzebowanie energetyczne zwiększa się o 360 kcal dziennie, a w III trymestrze o 475 kcal – w porównaniu do potrzeb kalorycznych przed ciążą. Nadmiar spożywanych pokarmów oraz niewłaściwy dobór produktów (np. zbyt wysokie spożycie tłuszczu, białka, niski udział owoców i warzyw w codziennej diecie czy zastępowanie posiłków słodyczami), a w konsekwencji – niewłaściwa podaż składników pokarmowych może wpływać na wystąpienie wielu zaburzeń o podłożu metabolicznym zarówno w organizmie mamy, jak i płodu.

Spożycie kofeiny w czasie ciąży jest zabronione – MIT

Kofeina, której głównym źródłem w diecie człowieka jest kawa i herbata, swobodnie przenika przez łożysko do płodu. Choć jej spożycie w czasie ciąży budzi kontrowersje, to wpływ kofeiny na przebieg ciąży i rozwój dziecka podczas życia płodowego uzależniony jest od ilości jej spożycia. Jak wskazują wyniki badań, w przypadku kobiet ciężarnych dozwolone jest umiarkowane spożycie kofeiny, które nie przekracza ilości 300 mg na dobę. Jej zawartość w filiżance kawy parzonej metodą ciśnieniową wynosi 100-150 mg, natomiast bezpośrednio zalewaną wrzątkiem – 36-74 mg. Ilość kofeiny w naparze herbaty wzrasta wraz z czasem parzenia – w szklance czarnej herbaty ekspresowej, parzonej przez 5 minut, znajduje się ok. 40 mg kofeiny. Należy pamiętać, że innym źródłem tej substancji są również takie produkty, jak czekolada, kakao czy napoje typu cola, jednak aktualnie nie istnieje wymóg zamieszczania informacji o obecności kofeiny na opakowaniach takiej żywności.

Dieta kobiet w ciąży wpływa na nawyki żywieniowe dziecka w przyszłości – FAKT

Udowodniono, że już na etapie ciąży prawidłowo skomponowana dieta ciężarnej wpływa na programowanie żywieniowe dziecka. Podczas życia płodowego jeszcze nienarodzony maluszek poznaje smaki potraw spożywanych przez jego mamę – te pierwsze doświadczenia żywieniowe wpłyną na jego preferencje smakowe w przyszłości. 1000 pierwszych dni życia, czas liczony od poczęcia przez pierwsze lata, to okres, w którym organizm dziecka rośnie i rozwija się najintensywniej. Właśnie dlatego niezwykle ważne jest, by przyszła mama już na etapie ciąży zadbała o zbilansowaną i urozmaiconą dietę, która przyczyni się nie tylko do spełnienia wymagań energetycznych i odżywczych dziecka, ale również wpłynie na kształtowanie się prawidłowych nawyków żywieniowych.

Pamiętaj! Zaraz po tym, kiedy maluszek przyjdzie na świat, przydatnym narzędziem w planowaniu jego diety będzie kalendarz żywienia dziecka w 1000 pierwszych dni (0-36 miesiąc życia). To praktyczne i pomocne narzędzie, które stanowi zbiór wskazówek dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci do 3. roku życia.