Pierwsze relacje nastolatków

Przed zbliżającymi się wakacjami Fundacja Cześć Ciało oddaje w ręce młodzieży, rodziców i nauczycieli wyjątkowy, bezpłatny przewodnik – e-book „Pierwsze relacje”.

Okres dorastania wraz z nadchodzącym czasem wakacyjnych wyjazdów to dla nastolatków momenty największych prób. To wtedy naturalna potrzeba bliskości najmocniej zderza się z rzeczywistością, a młodzi ludzie wchodzą w swoje pierwsze poważne związki, czy przyjaźnie. Niestety, w parze z intensywnymi, nowymi emocjami nie zawsze idzie gotowość na stawianie jasnych granic i obronę własnej podmiotowości.

dr Agata Stola, uznana psychoterapeutka, specjalistka terapii seksuologicznej i uzależnień, współautorka merytoryczna e-booka

– Więzi z innymi ludźmi bezpośrednio wpływają na to, jak się czujemy, jak o sobie myślimy i jakie decyzje podejmujemy na co dzień – wyjaśnia dr Agata Stola, uznana psychoterapeutka, specjalistka terapii seksuologicznej i uzależnień, współautorka merytoryczna e-booka. W nowej publikacji kolejnego e-booka „Cześć Ciało” świadomie rezygnuje ze sztywnych wykładów i moralizatorskiego tonu. Rozmawia z młodzieżą na poziomie oczu, dając jej realne narzędzia do nawigowania w świecie skomplikowanych uczuć.

Przepis na dobrą relację zaczyna się od siebie

Zamiast gotowych definicji i kategorycznych zakazów, publikacja Fundacji Cześć Ciało rozkłada mechanizmy międzyludzkie na czynniki pierwsze. Eksperci oraz młodzi współtwórcy e-booka zgodnie podkreślają, że fundamentem każdego zdrowego układu z drugą osobą jest nasza własna samoocena. To, jak traktujemy samych siebie, bezpośrednio rzutuje bowiem na to, na co pozwalamy innym.

Bezpieczna, oparta na wsparciu więź niezależnie od tego, czy mówimy o zakochaniu, czy o szkolnej przyjaźni opiera się na kilku uniwersalnych filarach. Dr Agata Stola wraz z młodym pokoleniem wyróżnia wśród nich przede wszystkim głębokie zaufanie, szacunek dla odmiennych potrzeb partnera oraz otwartą komunikację, która pozwala mówić o sprawach trudnych bez lęku przed odrzuceniem. Niemniej ważne okazują się uważność, dawanie sobie nawzajem czasu, empatia, codzienna życzliwość oraz wzajemność, która chroni przed relacją „w jedną stronę”. Całość zamyka umiejętność wyznaczania własnego terytorium oraz przestrzeń na wspólny, naturalny rozwój.

Czerwone flagi, czyli kiedy warto się wycofać

E-book „Pierwsze relacje” nie unika tematów trudnych i bolesnych. Wakacje to czas, kiedy młodzi ludzie, odcięci od codziennego, bezpiecznego środowiska szkolnego, bywają szczególnie narażeni na wejście w toksyczne, raniące układy. Nowy przewodnik w prosty i pozbawiony tabu sposób uczy rozpoznawania tzw. red flags (czerwonych flag), czyli sygnałów alarmowych świadczących o tym, że dana relacja zaczyna być destrukcyjna.

Przemoc psychiczna, próby chorobliwej kontroli, zaborcza zazdrość czy permanentne ignorowanie naszych odmów to momenty, w których młody człowiek powinien wiedzieć, jak bezpiecznie i bez poczucia winy się wycofać. Autorka e-booka podpowiada, jak przeprowadzić taką rozmowę, jak przetrwać ból rozstania i gdzie szukać profesjonalnego wsparcia, gdy sytuacja zaczyna nas przerastać.

Autentyczny głos pokolenia

To, co stanowi o wyjątkowej sile nowej publikacji, to idealny balans między twardą wiedzą psychologiczną dr Agaty Stoli a autentycznym głosem młodych osób. Obok komentarzy eksperckich w e-booku znalazły się osobiste perspektywy, doświadczenia i dojrzałe przemyślenia ambasadorów i współtwórców projektu m.in. aktora Ignacego Lissa, Matyldy, Faustyny, Nity, Łukasza Bogusławskiego, Zuzy Karcz oraz Dominika Kuca.

Dzięki temu tekst nie brzmi jak mentorski wykład zza szkolnej ławki. Stał się bezpieczną, intymną przestrzenią, która pozwala młodemu czytelnikowi przejrzeć się w niej jak w lustrze i znaleźć odpowiedzi na pytania, których często po prostu wstydzi się zadać dorosłym.

O projekcie: E-book „Pierwsze relacje” to całkowicie bezpłatny materiał, dostępny do pobrania na stronie internetowej Fundacji Cześć Ciało. Projekt powstał po ogromnym sukcesie pierwszej publikacji fundacji pt. „Pokonaj Presję”, która została pobrana już ponad 65 tysięcy razy, udowadniając, jak duże jest zapotrzebowanie na nowoczesną edukację psychologiczną w Polsce. Partnerem strategicznym e-booków Cześć Ciało jest firma PZU, która w ramach programu „Młodzi z Mocą” aktywnie angażuje się w projekty profilaktyki zdrowia psychicznego oraz budowania odporności emocjonalnej dzieci i młodzieży.

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