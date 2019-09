Roche Diabetes Care Polska wspiera badania nad bioniczną trzustką prowadzone przez naukowców z Fundacji Badań i Rozwoju Nauki wraz z konsorcjum BIONIC (Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Nenckiego, Politechnika Warszawska, MediSpace i szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus), pod kierunkiem dr hab. n. med. Michała Wszoły. W tym celu firma przekazała Fundacji system do ciągłego monitorowania glikemii marki Eversense, którego jest dystrybutorem.

System Eversense to innowacyjny, jedyny na polskim rynku system CGM, który za pomocą umieszczanego pod skórą sensora zapewnia ciągłe monitorowanie stężenia glukozy do 180 dni. (szczegóły: https://www.accu-chek.pl/pl/microsites/eversense/index.html). Sprzęt zostanie wykorzystany przez zespół inżynierski Fundacji do testów z bioreaktorem.

- Nasza współpraca to dowód na to, że firma odpowiedzialna społecznie może z powodzeniem wspierać rozwój polskiej nauki. Wspólnymi siłami chcemy dokonać przełomu w leczeniu cukrzycy - przyznał dr hab. n. med. Michał Wszoła.

W tym roku badacze z Fundacji Badań i Rozwoju Nauki pod kierunkiem dr hab. n. med. Michała Wszoły wydrukowali pierwszy na świecie prototyp bionicznej trzustki wraz z naczyniami krwionośnymi w technice 3D. Obecnie prowadzą badania przedkliniczne na zwierzętach, w ramach których wszczepiają płatki trzustkowe wraz z wyspami. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Strategmed przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji: https://fundacjabirn.pl