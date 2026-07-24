Jeśli do sanatorium latem to tylko tam. Top 5 uzdrowisk w Polsce w 2026 roku

Dlaczego warto pojechać na turnus do sanatorium latem?

Letni turnus w sanatorium ma wiele zalet, które wykraczają daleko poza same zabiegi lecznicze. Ciepła pogoda sprzyja codziennej aktywności na świeżym powietrzu. Dłuższe dni pozwalają lepiej wykorzystać czas wolny między zabiegami, a promienie słoneczne wspomagają produkcję witaminy D, która jest ważna dla zdrowia kości i odporności. Latem łatwiej też korzystać z walorów klimatycznych uzdrowisk, takich jak czyste powietrze, solanki czy wody mineralne. Wiele miejscowości organizuje w tym okresie koncerty, wydarzenia kulturalne i zajęcia rekreacyjne dla kuracjuszy, dzięki czemu pobyt staje się nie tylko okazją do poprawy zdrowia, ale także do odpoczynku i nawiązania nowych znajomości.

Ile kosztuje sanatorium latem 2026?

Od 1 maja 2026 roku obowiązują nowe opłaty za pobyt w sanatoriach finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zaktualizowany cennik dotyczy zarówno turnusów uzdrowiskowych, jak i rehabilitacyjnych. Wysokość dopłaty zależy od standardu pokoju, liczby miejsc oraz dostępności pełnego węzła sanitarnego. Nowe stawki będą obowiązywać do 30 września 2026 roku, czyli przez cały sezon letni.

W okresie od 1 maja do 30 września 2026 r. opłaty za jeden dzień pobytu wynoszą:

40,90 zł – pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym,

– pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym, 37,40 zł – pokój jednoosobowy typu studio,

– pokój jednoosobowy typu studio, 33,20 zł – pokój jednoosobowy bez pełnego węzła sanitarnego,

– pokój jednoosobowy bez pełnego węzła sanitarnego, 27,30 zł – pokój dwuosobowy z pełnym węzłem sanitarnym,

– pokój dwuosobowy z pełnym węzłem sanitarnym, 24,90 zł – pokój dwuosobowy typu studio,

– pokój dwuosobowy typu studio, 19,50 zł – pokój dwuosobowy bez pełnego węzła sanitarnego,

– pokój dwuosobowy bez pełnego węzła sanitarnego, 14,80 zł – miejsce w pokoju wieloosobowym z pełnym węzłem sanitarnym,

– miejsce w pokoju wieloosobowym z pełnym węzłem sanitarnym, 13,60 zł – miejsce w pokoju wieloosobowym typu studio,

– miejsce w pokoju wieloosobowym typu studio, 11,90 zł – miejsce w pokoju wieloosobowym bez pełnego węzła sanitarnego.

Sanatorium latem 2026 w opcji last minute

Osoby planujące wyjazd do sanatorium latem 2026 mogą zwiększyć swoje szanse na szybsze rozpoczęcie leczenia, korzystając z turnusów z odwołania, określanych również jako wyjazdy last minute. W tym celu warto regularnie kontaktować się – najlepiej telefonicznie – z działem lecznictwa uzdrowiskowego właściwego oddziału NFZ, ponieważ wolne miejsca pojawiają się zwykle niespodziewanie, gdy inny pacjent zrezygnuje z pobytu.

W przypadku takich turnusów czas na przygotowanie do wyjazdu jest znacznie krótszy niż w standardowej procedurze. Zamiast zwyczajowych dwóch tygodni pacjent może otrzymać propozycję wyjazdu nawet z kilkudniowym wyprzedzeniem. Z tego rozwiązania najczęściej korzystają osoby, które są w stanie szybko spakować się i niemal od razu rozpocząć leczenie.

Z możliwości wcześniejszego wyjazdu mogą skorzystać wyłącznie pacjenci, których skierowanie zostało już zatwierdzone przez NFZ i którzy oczekują na wyznaczenie terminu pobytu. Trzeba również pamiętać, że wolne miejsce musi odpowiadać wskazaniom medycznym danej osoby. Oznacza to, że proponowane uzdrowisko i profil leczenia muszą być zgodne z rozpoznanym schorzeniem oraz nie mogą być przeciwwskazane ze względu na stan zdrowia czy warunki klimatyczne panujące w danej miejscowości.

Sanatorium latem 2026. Które wybrać?

W Polsce funkcjonuje wiele sanatoriów i uzdrowisk zlokalizowanych w różnych częściach kraju, dzięki czemu kuracjusze mogą wybierać spośród wielu odmiennych warunków klimatycznych. Dostępne są zarówno miejscowości położone nad morzem, w górach, na terenach nizinnych, jak i w pobliżu jezior. Tak duża różnorodność pozwala dobrać miejsce pobytu odpowiednio do stanu zdrowia, zaleceń lekarza oraz indywidualnych oczekiwań.

Wybór konkretnego uzdrowiska ma znaczenie, ponieważ klimat i otoczenie mogą wpływać na efekty terapii oraz samopoczucie podczas pobytu. Niektórym osobom służy morskie powietrze i bliskość plaży, inni lepiej czują się w górskim klimacie, a jeszcze inni wybierają sprawdzone kurorty nizinne, takie jak Ciechocinek. Przy planowaniu wyjazdu do sanatorium najważniejsze powinny być jednak wskazania medyczne i zalecany profil leczenia, a dopiero w dalszej kolejności własne upodobania dotyczące lokalizacji.

Gdzie do sanatorium latem 2026? Busko-Zdrój – letnia regeneracja wśród zieleni i leczniczych wód

Busko-Zdrój od lat należy do grona najbardziej cenionych polskich uzdrowisk. Latem miejscowość zachwyca bujną zielenią, spokojną atmosferą oraz klimatem sprzyjającym wypoczynkowi i rehabilitacji. Spacer po rozległym Parku Zdrojowym, odpoczynek w cieniu drzew czy korzystanie z licznych atrakcji uzdrowiskowych pozwalają połączyć leczenie z prawdziwym relaksem.

Kurort słynie przede wszystkim z wyjątkowych wód siarczkowych i solanek, wykorzystywanych w terapii schorzeń reumatologicznych, neurologicznych oraz dermatologicznych. W miejscowych sanatoriach kuracjusze mogą korzystać m.in. z kąpieli leczniczych, zabiegów fizykoterapeutycznych, masaży i okładów borowinowych. Letnia aura dodatkowo sprzyja aktywności na świeżym powietrzu, dzięki czemu rehabilitacja może być uzupełniona o spacery i spokojny ruch.

Gdzie do sanatorium latem 2026? Kołobrzeg – sanatorium nad morzem z jodem i morskim klimatem

Kołobrzeg to jedno z najchętniej wybieranych uzdrowisk nad Bałtykiem, szczególnie w miesiącach letnich. Połączenie leczniczego klimatu, morskiego powietrza oraz bogatej infrastruktury uzdrowiskowej sprawia, że jest to miejsce chętnie odwiedzane przez osoby potrzebujące regeneracji i poprawy kondycji.

Największym atutem kurortu jest nadmorski mikroklimat bogaty w jod, który korzystnie wpływa na układ oddechowy i odporność organizmu. Sanatoria oferują szeroki zakres zabiegów, w tym inhalacje, kąpiele solankowe, rehabilitację ruchową oraz zabiegi fizykalne. Latem kuracjusze mogą korzystać z długich spacerów po promenadzie, wypoczynku na plaży czy pobytu w parkach nadmorskich, co dodatkowo wspiera proces powrotu do zdrowia.

Gdzie do sanatorium latem 2026? Ciechocinek – klasyczne uzdrowisko z wyjątkowym klimatem

Ciechocinek od lat pozostaje jednym z symboli polskiego lecznictwa uzdrowiskowego. Latem miejscowość tętni życiem, a spacerowe alejki, parki i słynne tężnie tworzą wyjątkową atmosferę sprzyjającą odpoczynkowi. To propozycja dla osób, które szukają spokojnego pobytu połączonego z profesjonalną rehabilitacją.

Największą atrakcją uzdrowiska są oczywiście tężnie solankowe, wokół których tworzy się naturalny aerozol bogaty w minerały. Pobyt w ich pobliżu wspiera funkcjonowanie układu oddechowego i może korzystnie wpływać na ogólną odporność. Ciechocinek szczególnie często wybierają osoby z problemami układu krążenia, schorzeniami dróg oddechowych oraz dolegliwościami reumatycznymi. Latem dodatkowym atutem są koncerty, wydarzenia kulturalne i pięknie utrzymane tereny zielone.

Gdzie do sanatorium latem 2026? Krynica-Zdrój – górskie powietrze i lecznicze wody mineralne

Krynica-Zdrój to jedno z najbardziej znanych uzdrowisk w południowej Polsce. Latem Beskid Sądecki zachwyca zielenią, łagodnymi szlakami i czystym górskim powietrzem, które sprzyja zarówno wypoczynkowi, jak i poprawie samopoczucia. To idealne miejsce dla osób, które podczas pobytu w sanatorium chcą połączyć zabiegi z aktywnym spędzaniem czasu.

Kurort słynie z wód mineralnych o różnych właściwościach leczniczych, które wykorzystywane są w terapii wielu schorzeń, m.in. układu pokarmowego, krążenia i przemiany materii. Kuracjusze mogą korzystać z pijalni wód, spacerów po deptaku czy wycieczek na Górę Parkową. Letni pobyt w Krynicy pozwala czerpać korzyści zarówno z zabiegów, jak i kontaktu z górską przyrodą.

Gdzie do sanatorium latem 2026? Lądek-Zdrój – spokojny wypoczynek wśród górskiej przyrody

Lądek-Zdrój to jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce, które zachwyca nie tylko leczniczymi właściwościami, ale również wyjątkowym klimatem. Latem miejscowość przyciąga osoby szukające ciszy, spokoju i odpoczynku z dala od dużych miast. Zabytkowa architektura, parki zdrojowe i otaczające góry tworzą idealne warunki do regeneracji.

Uzdrowisko jest znane przede wszystkim z ciepłych wód leczniczych siarczkowych i fluorkowych, wykorzystywanych przy leczeniu chorób reumatycznych, neurologicznych oraz dolegliwości związanych z układem ruchu. Po zabiegach kuracjusze mogą spacerować po malowniczych alejach, korzystać z terenów rekreacyjnych lub wybierać się na spokojne wycieczki po okolicy. Letni pobyt w Lądku-Zdroju to propozycja dla osób, które chcą zadbać o zdrowie i jednocześnie odpocząć w pięknym otoczeniu.

Jak wyjechać do sanatorium na NFZ?

Aby wyjechać na leczenie uzdrowiskowe w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, pacjent musi w pierwszej kolejności otrzymać skierowanie od lekarza posiadającego kontrakt z NFZ. Dokument może zostać wystawiony wtedy, gdy lekarz uzna, że terapia w sanatorium jest uzasadniona ze względu na stan zdrowia, a pacjent jest jednocześnie zdolny do samodzielnego poruszania się, wykonywania podstawowych czynności oraz odbycia podróży do uzdrowiska bez konieczności stałej opieki.

Po wystawieniu skierowanie jest przekazywane do odpowiedniego oddziału NFZ, gdzie zostaje poddane analizie pod względem formalnym oraz medycznym. Z takiej formy leczenia mogą korzystać między innymi osoby cierpiące na choroby układu oddechowego, krążenia, nerwowego, narządu ruchu czy schorzenia skóry. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, NFZ wyznacza pacjentowi miejsce pobytu oraz termin rozpoczęcia turnusu. Informacja o przydzielonym uzdrowisku i dacie wyjazdu jest następnie przekazywana w oficjalnym piśmie.