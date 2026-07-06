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Wielki inwestor puka do Polski. W planach m.in. fabryka szczepionki na raka

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 07:00
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Nowa era w zmaganiach z rakiem. Pierwsi pacjenci skorzystali ze szczepionki
Fabryka szczepionki na raka w Polsce? Prezes Moderny spotkał się z ministrem/ShutterStock
Amerykański pionier szczepionek mRNA, który w czasie pandemii zdobył globalną rozpoznawalność i zarobił miliardy, teraz intensywnie poszukuje nowych terapii. Jego prezes niedawno rozmawiał z polskim ministrem finansów - czytamy w poniedziałkowym "Pulsie Biznesu”.

"Pandemię koronawirusa w Polsce zakończyło masowe podawanie szczepionek wyprodukowanych przez znane na rynku koncerny (jak J&J, AstraZeneca i Pfizer) oraz firmy, dla których był to pierwszy produkt wprowadzony na rynek (Moderna i współpracujący z Pfizerem BioNTech). Większość z tych szczepionek nie była produkowana w kraju, ale - już po szczycie pandemii - część procesów produkcyjnych w zakładzie giełdowego Mabionu pod Łodzią ulokował amerykański Novavax” - przypomina gazeta.

Prezes Moderny spotkał się z polskim ministrem finansów

Jak informuje "PB”, w połowie czerwca Stephane Bancel, prezes, współzałożyciel i znaczący akcjonariusz Moderny spotkał się z Andrzejem Domańskim, ministrem finansów i gospodarki.

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"Jak napisał minister, rozmawiano o »możliwościach dalszego rozwoju działalności w naszym kraju oraz potencjalnych inwestycjach, które wzmocnią i rozwiną zaawansowany sektor medyczny i biotechnologiczny w Polsce. O czym konkretnie, nie wiadomo, ale w ostatnich latach Moderna, która zaczynała od jednego zakładu w Bostonie w USA, ukończyła budowę trzech fabryk: w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Australii” - pisze „Puls Biznesu”.

"Polska byłaby dobrym miejscem na lokalizację takiej fabryki"

Rozmawiamy z kolejnymi rządami na temat tworzenia nowych mocy produkcyjnych. Polska byłaby dobrym miejscem na lokalizację takiej fabryki - mówi cytowany przez „PB” Stephane Bancel.

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Źródło PAP
Tematy: Polskamodernaszczepionka na raka
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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