Dziennik Gazeta Prawana logo

Tylko trzy łyżki dla lepszej pracy mózgu i serca. Eksperci wskazują najlepsze oleje dla seniora

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 12:04
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Oliwa z oliwek
Olej lniany, rzepakowy czy oliwa? Wybieramy najlepsze źródła tłuszczu dla seniora/Shutterstock
Wybór odpowiednich produktów spożywczych staje się kluczowy w wieku dojrzałym, kiedy organizm potrzebuje szczególnego wsparcia dla układu sercowo-naczyniowego, pracy mózgu oraz procesów metabolicznych. Z wiekiem tempo regeneracji organizmu spada, dlatego warto włączyć do codziennego jadłospisu oleje bogate w cenne kwasy tłuszczowe jedno- i wielonienasycone.

Złota trójka olejów dla zdrowia

Zgodnie z informacjami przytoczonymi przez portal kobieta.onet.pl, eksperci wskazują trzy główne rodzaje olejów, które powinny zagościć w kuchni seniora:

Wzmacnia odporność, wspomaga trawienie i łagodzi objawy grypy. Seniorzy powinni pić codziennie
Wzmacnia odporność, wspomaga trawienie i łagodzi objawy grypy. Seniorzy powinni pić codziennie
  • Olej lniany (tłoczony na zimno): Jest niezwykle ceniony ze względu na wysoką zawartość kwasu alfa-linolenowego (ALA). Jego regularne spożywanie wspiera kondycję serca oraz stawów. Dzięki łagodnemu smakowi jest świetnym dodatkiem do twarogu czy różnego rodzaju sałatek.
  • Olej rzepakowy: Często niedoceniany, a w rzeczywistości bardzo wartościowy. Charakteryzuje się korzystnym balansem kwasów omega-6 do omega-3. Dodatkowo jest źródłem witaminy E oraz fitosteroli, które pomagają obniżać wchłanianie cholesterolu, wspierając tym samym gospodarkę lipidową organizmu.
  • Oliwa z oliwek (extra virgin): To fundament diety śródziemnomorskiej. Zawiera polifenole o silnym działaniu antyoksydacyjnym oraz kwasy jednonienasycone. Badania potwierdzają jej wpływ na poprawę profilu lipidowego - oliwa sprzyja redukcji "złego” cholesterolu (LDL) przy jednoczesnym wspieraniu poziomu "dobrego” (HDL).

Kluczowe zasady stosowania olejów

Aby czerpać z olejów to, co najlepsze, warto kierować się kilkoma zasadami:

  • Wybieraj produkty najwyższej jakości: Najzdrowsze są oleje tłoczone na zimno i nierafinowane.
  • Dbaj o przechowywanie: Naturalne oleje roślinne wymagają odpowiednich warunków, aby nie straciły swoich właściwości.
  • Działaj kompleksowo: Sama obecność zdrowych olejów w diecie nie wystarczy. Jak zaznaczają eksperci na łamach kobieta.onet.pl, dla zdrowia układu krążenia równie ważne jest wyeliminowanie z jadłospisu produktów zawierających szkodliwe tłuszcze trans oraz nadmiar tłuszczów nasyconych.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: zdrowieseniorolej
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTylko trzy łyżki dla lepszej pracy mózgu i serca. Eksperci wskazują najlepsze oleje dla seniora »
Zobacz
|
Ten kwiat urośnie nawet na nieurodzajnej glebie lub żwirze
Ten kwiat urośnie nawet na nieurodzajnej, suchej glebie lub żwirze. Posadź w czerwcu, a już w sierpniu stworzy różowe obłoki w całym ogrodzie
Janina Porazińska
Skradła serca młodych czytelników. Jej powieść jest szkolną lekturą
Zblenduj z wodą i użyj jako nawozu. Pelargonie obsypią się kwiatami
Zblenduj z wodą i użyj jako nawozu. Pelargonie obsypią się kwiatami
Quiz z polskich seriali
Quiz. Dopasuj postać do polskiego serialu. 25/25 zdobędą tylko mistrzowie
Tankowanie na stacji Orlen. Zbliżenie na dłoń trzymającą zielony pistolet dystrybutora podczas tankowania benzyny do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 15 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Cynie zdobią ogród przez całe lato
Te kwiaty kwitną całe lato. Top 10 najlepszych, niezawodnych gatunków do ogrodu. Galeria zdjęć
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj