Wybór odpowiednich produktów spożywczych staje się kluczowy w wieku dojrzałym, kiedy organizm potrzebuje szczególnego wsparcia dla układu sercowo-naczyniowego, pracy mózgu oraz procesów metabolicznych. Z wiekiem tempo regeneracji organizmu spada, dlatego warto włączyć do codziennego jadłospisu oleje bogate w cenne kwasy tłuszczowe jedno- i wielonienasycone.

Złota trójka olejów dla zdrowia Zgodnie z informacjami przytoczonymi przez portal kobieta.onet.pl, eksperci wskazują trzy główne rodzaje olejów, które powinny zagościć w kuchni seniora: Wzmacnia odporność, wspomaga trawienie i łagodzi objawy grypy. Seniorzy powinni pić codziennie Zobacz również Olej lniany (tłoczony na zimno): Jest niezwykle ceniony ze względu na wysoką zawartość kwasu alfa-linolenowego (ALA). Jego regularne spożywanie wspiera kondycję serca oraz stawów. Dzięki łagodnemu smakowi jest świetnym dodatkiem do twarogu czy różnego rodzaju sałatek.

(tłoczony na zimno): Jest niezwykle ceniony ze względu na wysoką zawartość kwasu alfa-linolenowego (ALA). Jego regularne spożywanie wspiera kondycję serca oraz stawów. Dzięki łagodnemu smakowi jest świetnym dodatkiem do twarogu czy różnego rodzaju sałatek. Olej rzepakowy : Często niedoceniany, a w rzeczywistości bardzo wartościowy. Charakteryzuje się korzystnym balansem kwasów omega-6 do omega-3. Dodatkowo jest źródłem witaminy E oraz fitosteroli, które pomagają obniżać wchłanianie cholesterolu, wspierając tym samym gospodarkę lipidową organizmu.

: Często niedoceniany, a w rzeczywistości bardzo wartościowy. Charakteryzuje się korzystnym balansem kwasów omega-6 do omega-3. Dodatkowo jest źródłem witaminy E oraz fitosteroli, które pomagają obniżać wchłanianie cholesterolu, wspierając tym samym gospodarkę lipidową organizmu. Oliwa z oliwek (extra virgin): To fundament diety śródziemnomorskiej. Zawiera polifenole o silnym działaniu antyoksydacyjnym oraz kwasy jednonienasycone. Badania potwierdzają jej wpływ na poprawę profilu lipidowego - oliwa sprzyja redukcji "złego” cholesterolu (LDL) przy jednoczesnym wspieraniu poziomu "dobrego” (HDL). Kluczowe zasady stosowania olejów Aby czerpać z olejów to, co najlepsze, warto kierować się kilkoma zasadami: Wybieraj produkty najwyższej jakości: Najzdrowsze są oleje tłoczone na zimno i nierafinowane .

. Dbaj o przechowywanie: Naturalne oleje roślinne wymagają odpowiednich warunków , aby nie straciły swoich właściwości.

, aby nie straciły swoich właściwości. Działaj kompleksowo: Sama obecność zdrowych olejów w diecie nie wystarczy. Jak zaznaczają eksperci na łamach kobieta.onet.pl, dla zdrowia układu krążenia równie ważne jest wyeliminowanie z jadłospisu produktów zawierających szkodliwe tłuszcze trans oraz nadmiar tłuszczów nasyconych.

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