5 nietypowych oznak, że brakuje ci witamin

Niedobór witamin

Jak przyznaje dr Susan Blum, założycielka Blum Center for Health i autorka książki "The Immune System Recovery Plan", w naszej codziennej diecie jest coraz więcej produktów przetworzonych, co w efekcie powoduje niedobór witamin. "Choć to nie wywoła choroby, to może zaburzać funkcjonowanie organizmu. Witaminy pełnią bowiem rolę koordynatorów złożonych reakcji biochemicznych, zachodzących w obrębie całego organizmu - tłumaczy dr Blum. Te zaburzenia mogą objawiać się w nietypowy sposób. Zobacz!