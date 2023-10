Reklama

Obowiązkowe szczepienia - aktualny wykaz

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Określa m.in. wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych, osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, schemat szczepień czy kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne.

Szczepienia obowiązkowe a ochronne

Jak przypomina Ministerstwo Zdrowia, szczepienia mają dwa główne cele: zapewnienie maksymalnej ochrony przed zachorowaniem na groźne choroby zakaźne oraz wyeliminowanie występowania poszczególnych chorób zakaźnych w społeczeństwie.

Szczepienia obowiązkowe dotyczą głównie dzieci oraz osób bardziej narażonych na zachorowanie, podawane są w określonym wieku i w określonym schemacie, w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Są bezpłatne, realizowane w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Zalecane szczepienia ochronne zabezpieczają przed groźnymi chorobami i ich powikłaniami. Rekomenduje się je w danym wieku lub z określonych wskazań zdrowotnych. Ich lista jest znacznie dłuższa niż w przypadki szczepień obowiązkowych. Na początku września do konsultacji trafił nowy projekt rozporządzenia w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych. W porównaniu do lat wcześniejszych znalazły się na nim m.in. o szczepienie przeciw: COVID-19 oraz zakażeniom wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV). Zdaniem ekspertówszczepionką odpowiadającą aktualnemu wariantowi wirusa SARS-CoV-2 powinniśmy się szczepić raz do roku. Nie ma natomiast planów, aby ta szczepionka znalazła się na liście szczepień obowiązkowych.

Szczepienia obowiązkowe - zobacz pełną listę

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia wymienia 14 chorób zakaźnych, przeciwko którym zaszczepienie jest obowiązkowe. Są to: