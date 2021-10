Noś maseczkę i myj ręce

Kroki, które podejmujemy już od dłuższego czasu, aby uchronić się przed COVID-19, takie jak noszenie masek we wspólnych przestrzeniach oraz częste mycie i dezynfekcja rąk, pomogą nam chronić się również przed innymi rodzajami chorób. – Maska działa głównie poprzez blokowanie cząsteczek, które wydzielamy, gdy oddychamy, kaszlemy lub mówimy – tłumaczy doktor habilitowany Wojciech Feleszko, pediatra, immunolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. – Zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej, nawet w holu własnego budynku, może zapobiegać nie tylko temu, że zarazimy inne osoby, ale również uchronić nas przed infekcją, ponieważ maska ​​może zmniejszyć liczbę wdychanych cząsteczek wirusów. Istnieje teoria dotycząca wielu wirusów układu oddechowego, według której im mniej wdychamy cząsteczek wirusa, tym mniejsze prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu choroby, jeśli zachorujemy.

Jedz dużo owoców i warzyw

Zwiększenie spożycia witamin poprzez jedzenie świeżych owoców i warzyw to bardzo łatwy i smaczny sposób na zróżnicowanie otrzymywanych składników odżywczych i wzmocnienie odporności. Jesień to świetny czas na warzywa, które kuszą w tym okresie kolorami. Na naszych stołach królują przede wszystkim jabłka, gruszki dynie, brokuły czy kalafior. Wskazane jest także picie świeżych soków owocowych lub warzywnych, zwłaszcza pomidorowego, który uzupełni utracone makro- i mikroelementy.

Zadbaj o higienę nosa

Nos to naturalny filtr powietrza, wychwytujący zanieczyszczenia, takie jak pyłki roślin, zanieczyszczenia środowiskowe czy wirusy przeziębienia i grypy, anim dotrą one do płuc. – Jesienią znaczne ilości zanieczyszczeń mogą jednak przeciążyć nos, uniemożliwiając skuteczne filtrowanie wdychanego powietrza – przestrzega doktor. – Bakterie i wirusy rozwijają się w ciepłym i wilgotnym środowisku, a jednym z nich jest nos, aby pomóc mu pełnić swoje funkcje jak najlepiej, należy dbać na co dzień o jego odpowiednią higienę. W tym celu warto użyć naturalnych, izotonicznych roztworów soli morskiej, które oczyszczają nos z zalegających zanieczyszczeń.

Wyśpij się

Eksperci wskazują, że dobry sen ma kluczowe znaczenie dla utrzymania naszego zdrowia, dlatego nie możemy go sobie żałować zwłaszcza jesienią i zimą. Sen pomaga organizmowi się zregenerować – a wystarczająca ilość snu jest kluczem do walki z patogenami. W czasie snu aktywacji ulegają komórki układu immunologicznego zwane komórkami NK, czyli naturalnymi zabójcami, które niszczą komórki organizmu zaatakowane przez wirusy przeziębienia lub grypy i wydzielają substancje zwalczające infekcję. Przyjmuje się, że dorośli powinni dążyć do co najmniej siedmiu godzin snu w nocy, natomiast dzieci od dziewięciu do dwunastu.

Nie zapomnij o aktywności fizycznej

Chłodne, jesienne i zimowe dni częściej rozleniwiają niż zachęcają do uprawiania sportu, jednak mimo wszystko nie warto odpuszczać sobie aktywności fizycznej. Nawet gdy aura za oknem temu nie sprzyja, warto wybrać się na spacer, przejażdżkę rowerem lub pobiegać (o ile jakość powietrza nie jest alarmująca!). Aktywność fizyczna to świetny sposób na zwiększenie odporności, poprawę kondycji, zmniejszenie stresu i zachowanie zdrowego serca.

Ubieraj się odpowiednio do temperatury

Strój warstwowy, tzw. na cebulkę, pozwala na dostosowanie stroju do aktualnych i zmiennych potrzeb. Należy pamiętać, że przegrzanie tak samo jak wychłodzenie, sprzyja rozwojowi infekcji. Koniecznie należy zadbać również o czapkę lub kaptur. To przez głowę „ucieka” najwięcej ciepła. Wybierając się na długi spacer, warto wziąć ze sobą kubek termiczny z ciepłą herbatą. Warto też regularnie wygrzewać się w saunie, która jest silnym bodźcem dla organizmu. Ma działanie hartujące, zwiększa wydolność i odporność organizmu. Trzeba jednak pamiętać, że z uwagi na silne działanie sauny na organizm, a zwłaszcza na układ krążenia, nie każdy może z sauny korzystać.