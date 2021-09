Warszawa stała się liderem pod względem liczby zaszczepionych mieszkańców pośród dużych miast w Polsce. Dobrą nowiną podzielili się w mediach społecznościach prezydent Rafał Trzaskowski i wiceprezydent Renata Kaznowska.

Już ponad 67 proc. mieszkanek i mieszkańców Miasto Stołeczne Warszawa jest w pełni zaszczepionych. To najlepszy wynik wśród dużych miast w Polsce! Dziękuję za Waszą odpowiedzialność - napisał Rafał Trzaskowski. Wciąż jednak wiele pracy przed nami. Szczepmy się! Dla zdrowia, dla wspólnego bezpieczeństwa - dodał prezydent.

Z poziomu wyszczepień zadowolona jest też wiceprezydent stolicy, która pogratulowała warszawiakom. Brawa dla wspaniałych, mądrych mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Wielkie podziękowania kieruję do tych Wszystkich, którzy realizowali cały proces szczepień w Miasto Stołeczne Warszawa - napisała Renata Kaznowska. Wiceprezydent podziękowała też współpracownikom, wszystkim dyrektorom i prezesom szpitali oraz przychodni, dyrektorom placówek oświatowych, wszystkim pracownikom medycznym, zarządowi Legia Warszawa, dyrektorom ośrodków sportu i kultury, burmistrzom dzielnic, funkcjonariuszom Straży Miejskiej. Słowem, podziękowania dla Wszystkich, którzy przyczynili się do tego wyniku. Jestem z Was i z siebie dumna - dodała Kaznowska.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce 19 mln 320 tys. osób – podano w czwartek na rządowych stronach. Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 wynosi 37 mln 073 tys. 097. W pełni zaszczepionych jest 19 mln 320 tys. 780 osób.