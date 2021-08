Drosten, który pracuje w berlińskiej klinice Charite, uważa jednak, że szczepienie uzupełniające tej jesieni ma sens w przypadku osób starszych i niektórych pacjentów z grupy wysokiego ryzyka.

- Po upływie pół roku poziom przeciwciał nabytych w wyniku szczepienia znacznie spada, zwłaszcza u osób w bardzo podeszłym wieku - powiedział wirusolog w wywiadzie dla agencji dpa. Jego zdaniem w miejscach takich jak domy spokojnej starości, można zastosować trzecie szczepienie.

Dla reszty populacji zostanie być może w przyszłości określony poziom wiekowy, od którego szczepienie przypominające będzie miało sens. - Tej jesieni ważne jest jednak, aby w pierwszej kolejności uzupełnić braki w szczepieniach u osób powyżej 60. roku życia - uważa Drosten. Obecnie, według danych Instytutu im. Roberta Kocha (RKI), zaszczepiło się w Niemczech około 85 proc. osób z tej grupy.

W USA, Izraelu i innych krajach, a także sporadycznie w RFN, przeprowadza się już szczepienia przypominające dla określonych grup. Klinika Charite rozpoczęła trzecie szczepienia części personelu medycznego i dotyczy to pracowników, którzy otrzymali drugie szczepienie co najmniej sześć miesięcy temu, mają co najmniej 60 lat i pracują w obszarach ryzyka związanego z Covid-19.

W Niemczech - według danych RKI - 63,7 proc. populacji otrzymało co najmniej jedno szczepienie przeciw Covid-19, a 58,2 proc. zostało w pełni zaszczepionych.