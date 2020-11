- Nie widziałem wyników trzeciej fazy badań szczepionki (opracowanej przez koncern farmaceutyczny Pfizer we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE - PAP), w związku z tym nie mogę powiedzieć, na ile spełniają one nasze oczekiwania – powiedział w rozmowie z PAP prof. Flisiak, zaznaczając, że usłyszał deklarację, iż szczepionka "jest bezpieczna", a także stwierdzenie o jej 90-procentowej skuteczności.

Specjalista chorób zakaźnych zastrzegł, że na tę chwilę nie są znane szczegóły wyników badań. - Jako lekarz i naukowiec, nie mogę się wypowiadać w oparciu o tak wyrywkowe dane – podkreślił. Dodał, że szczepionka jest wyczekiwana. - Jeżeli tylko będę mógł – sam poddam się szczepieniu – powiedział.

Zapytany o to, czy szczepionka – jeśli rzeczywiście okaże się skuteczna – jest szansą na wygaszenie pandemii koronawirusa, odpowiedział, że wszystko będzie zależało od masowości szczepień.

- Jeżeli natomiast okazałoby się, że w oczekiwaniu na szczepionkę mielibyśmy liczby codziennych dodatnich wyników na takim poziomie, jak teraz, to do wiosny nabralibyśmy pewnie odporności w sposób naturalny – powiedział specjalista chorób zakaźnych. Wskazał jednak, że wprowadzone obostrzenia pandemiczne najprawdopodobniej doprowadzą do spadku zakażeń do końca roku i w związku z tym szczepienia staną się koniecznością.

- Masowe szczepienie w pierwszym kwartale przyszłego roku – bo zależy to od tego, jak duża część społeczeństwa zostanie zaszczepiona – oczywiście spowoduje przyspieszenie wygaszenia pandemii – podkreślił prof. Flisiak.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że w środę planowane jest podpisanie umowy z firmami Pfizer i BioNTech SE na dostawę szczepionek na koronawirusa.

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer podał w poniedziałek, że rozwijany przez niego we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE projekt szczepionki przeciwko Covid-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji.