Lista placówek biorących udział w akcji oraz informacje, jak skorzystać z badania dostępne są na stronie http://breastfit.onkocafe.pl/1000-x-usg/.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet. Co roku w Polsce zapada na niego ponad 18 500 kobiet i ponad 6600 umiera z jego powodu.

- Umieralność na raka piersi spada w większości państwach Europy, a w Polsce rośnie. Tymczasem z perspektywy medycznej coraz częściej uznajemy raka piersi za chorobę przewlekłą, którą się leczy i z którą można żyć długo, nawet w przypadku przerzutów. Badania przesiewowe i zwiększanie liczby nowotworów piersi wykrywanych wcześnie to klucz do poprawienia tej przykrej statystyki - skomentował cytowany w informacji prasowej przesłanej PAP prof. Tadeusz Pieńkowski z Kliniki Onkologii i Chorób Piersi CMKP, Oddział Radioterapii i Onkologii CSK - MSWiA w Warszawie.

Jednak w Polsce wciąż za mało kobiet poddaje się regularnie badaniom profilaktycznym. Z najnowszego badania sondażowego, które przeprowadzono w ramach kampanii „BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa” wynika, że blisko 50 proc. ankietowanych kobiet wykonuje USG piersi regularnie raz na trzy – cztery lata, ale jedna czwarta pań nigdy nie wykonała tego badania.

W ciągu ostatniego roku na USG piersi zapisało się 20 proc. badanych pań, jednak z powodu pandemii co czwarta respondentka odwołała lub przesunęła termin umówionych badań.

Sondaż został przeprowadzony na zlecenie organizatorów kampanii „BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa” we wrześniu 2020. Wzięło w nim udział 1021 osób w wieku od 18. do 65 lat.

- Dostęp do świadczeń medycznych w Polsce wciąż nie jest taki sam we wszystkich regionach kraju. Im dłużej kobiety czekają na badanie, tym mniejsza szansa na wczesne wykrycie nowotworu. (...)W tym roku chcieliśmy pomóc kobietom z regionów, gdzie dostęp do świadczeń medycznych jest utrudniony i dać im szansę na badanie - skomentowała prezeska Fundacji Onkocafe - Razem Lepiej Anna Kupiecka. Fundacja jest inicjatorem kampanii organizowanej od 2015 r.

Badanie wykazało jednocześnie, że co piąta ankietowana kobieta nie wie, jak przeprowadzić samobadanie piersi, podobny odsetek pań wykonuje to badanie tylko wówczas, gdy zaleci je lekarz. Ponad dwie trzecie kobiet, które wiedzą jak wykonać samobadanie piersi, wykonuje je raz na dwa - trzy miesiące.

- Wczesne wykrycie to niemal stuprocentowa szansa na pełne wyleczenie, dlatego wspieram wszelkie działania, które mają stymulować czujność onkologiczną. (...) Coraz więcej kobiet ma świadomość, że powinny zainteresować się tym tematem, zrobić badania, wykonać samobadanie piersi, wciąż jednak jest spora liczba kobiet, które ignorują zalecenia, myślą, że choroba ich nie dotyczy. Tymczasem należy sobie uświadomić, że ta choroba może dotyczyć każdej z nas i dlatego trzeba robić badania profilaktyczne - podkreśliła dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld z Narodowego Instytutu Onkologii PIB w Warszawie.

Jak podkreślają organizatorzy kampanii, o profilaktyce raka piersi powinny pamiętać nie tylko Polki, ale także najbliżsi im mężczyźni. „Oswojenie mężczyzn z rakiem piersi, uświadomienie im, jak mogą pomóc kobiecie w samobadaniu, jak powinni z nią rozmawiać i wesprzeć w procesie diagnozy oraz choroby to kluczowe aspekty naszej kampanii” - skomentowała psychoonkolog Adrianna Sobol z Fundacji Onkocafe–Razem Lepiej.

Co roku w ramach kampanii podejmowane są również działania mające wesprzeć chorujące na raka piersi pacjentki. Kolejny raz ambasadorzy kampanii, sportowcy z całej Polski, spotkali się na nagiej sesji zdjęciowej, aby stworzyć kalendarz „Power of Community 2021”. Dochód z jego sprzedaży przeznaczany jest na działania wspierające kobiety z zaawansowanym rakiem piersi i ich bliskich.

Motywem tegorocznej edycji kalendarza jest damska torebka. - Co roku umieszczamy mężczyznę w scenerii, która jest dla niego wyzwaniem. W tym roku wybór padł na damską torebkę, gdyż symbolizuje ona kobiecą codzienność i masę spraw do ogarnięcia. Ta kobieca codzienność jest dla mężczyzny wyzwaniem, kiedy musi zastąpić swoją partnerkę podczas leczenia - skomentował Jakup Popławski, pomysłodawca i twórca kalendarza.

Charytatywny kalendarz można zakupić na stronie internetowej kampanii: http://breastfit.onkocafe.pl/kalendarz/.

Kampania „BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa”, wspierana jest przez firmę Novartis Oncology. Bezpłatne badania USG są możliwe dzięki wsparciu Fundacji Philips. Patronat honorowy nad jej piątą edycją objął Rzecznik Praw Pacjenta.