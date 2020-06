Z bezpłatnego badania w ramach finansowanego przez NFZ populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi mogą skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat, które spełniają określone kryteria.

Program skierowany jest do kobiet, które nie miały wykonywanej mammografii w ostatnich dwóch latach lub tych, które otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia czynnikami ryzyka. Czynniki ryzyka to np. rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka) czy mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2.

Aby wykonać bezpłatnie mammografię w ramach programu, wystarczy zgłosić się do jednej z placówek, które go realizują. Informacje o placówkach dostępne na stronach oddziałów wojewódzkich NFZ.

Badanie można również wykonać w mobilnych mammobusach. Harmonogram postoju mammobusów w poszczególnych województwach znaleźć można pod adresem https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/mammobusy/

W 2019 r. w całym kraju, w pracowniach stacjonarnych i w mammobusach – przebadano ponad milion kobiet w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Wartość udzielonych świadczeń we wszystkich etapach programu wyniosła ponad 91,7 mln zł. Najliczniej z badań mammograficznych korzystały mieszkanki woj. mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Co ważne, blisko 42 tys. pacjentek skierowano na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Z kolei z Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy skorzystało w ubiegłym roku ponad 463 tys. kobiet. Wartość wykonanych świadczeń we wszystkich etapach programu wyniosła blisko 20 mln zł. Zalecenie wykonania dalszej diagnostyki otrzymało ponad 6,6 tys. kobiet.